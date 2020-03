AgrivoltaÃ¯sme : Total et InVivo mettent en commun leur savoir-faire pour allier production agricole et Ã©nergie renouvelable

Total, via Total Quadran, sa filiale dédiée à la production d’électricité renouvelable en France, et le groupe InVivo, union nationale de coopératives agricoles regroupant plus de 300 000 exploitants, via sa filiale Agrosolutions, ont signé un partenariat visant à accélérer le développement de solutions agrivoltaïques. Une alliance pour solutionner la notion de conflit d’usage …

L’agrivoltaïsme est une approche innovante qui associe une production d’électriciphotovoltaïque et une production agricole sur une même surface. Elle aide à valoriser des terres peu productives, très caillouteuses, sur des plateaux venteux ou encore trop exposées au soleil, en rendant possible la diversification vers de nouveaux types de cultures, tout en produisant de l’énergie photovoltaïque. La démarche peut également faciliter la création d’emplois grâce à une augmentation de la productivité des exploitations.

Total Quadran et InVivo mutualisent leurs expertises via trois engagements :

• La mise en place d’une cellule recherche et développement sur l’évolution de l’agrivoltaïsme.

• Une collaboration avec les acteurs du monde agricole, afin de mieux identifier leurs enjeux et leur proposer des solutions réalistes et réalisables.

• L’appui à la définition de modèles économiques concrets pour les projets.

Près de 500 MW installés sur des terres agricoles d’ici 2025

Dans le cadre de cette collaboration avec InVivo, Total Quadran, fournira des solutions d’énergie photovoltaïque adaptées aux besoins de chaque exploitation : des ombrières, des pare-vents, des panneaux sur trackers ou encore des installations d’autoconsommation conventionnelles. Les partenaires ont déjà identifié 200 hectares de terrains agricoles pouvant potentiellement bénéficier des installations solaires. Total Quadran a ainsi l’ambition d’installer près de 500 mégawatts de photovoltaïque sur des terres agricoles d’ici 2025, pouvant produire l’équivalent de la consommation de plus de 500 000 personnes.

« Avec la 3ème voie de l’agriculture portée par notre groupe, nous accompagnons la transition écologique et technologique du monde agricole, pour que la production agricole devienne un levier pour lutter contre le changement climatique. Ce partenariat en est une parfaite illustration. En structurant notre politique RSE et en investissant dans les nouvelles technologies et les innovations nous apportons des solutions qui permettent aux agriculteurs de produire plus et mieux », affirme Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo. « Total Quadran est fier de s’associer à InVivo dans ce partenariat inédit, qui contribuera au développement des énergies renouvelables en France,» a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran. « Nous sommes convaincus que la coopération entre les énergéticiens et les acteurs du monde agricole peut favoriser la croissance des énergies renouvelables de façon bénéfique à l’ensemble des parties prenantes.

Encadré

Quid d’Agrosolutions

Agrosolutions est la filiale expertise conseil du groupe Bioline, pôle agriculture d’InVivo. Avec ses 40 ingénieurs agronomes engagés, Agrosolutions conçoit et développe des solutions innovantes à l’interface entre les agricultures, les filières et les territoires et contribue à édifier un monde durable.