Tenergie renforce sa prÃ©sence dans le Sud-Ouest avec lâ€™acquisition de 43 centrales solaires

Tenergie, le producteur en énergies renouvelables de Meyreuil (13), spécialiste de l’énergie solaire depuis plus de 10 ans, finalise l’acquisition de 43 centrales photovoltaïques dans le Sud-Ouest. L’entreprise renforce son maillage territorial dans les départements des Pyrénées-Atlantiques (64), des Landes (40) et du Gers (32).

Déjà très présent dans ces 3 départements avec plus de 140 centrales pour une puissance de 70 MW, Tenergie renforce encore sa présence dans la région avec cette acquisition. Fidèle à son ambition de rendre les territoires plus attractifs grâce à une énergie renouvelable, propre et produite localement, Tenergie poursuit son maillage territorial en exploitant une multitude d’unités de production décentralisées apportant ainsi l’énergie au plus proche des consommateurs.

Le choix de la proximité

« Nous avons fait le choix de la proximité et pris l’engagement de mettre notre savoir-faire au service des territoires et des acteurs qui participent à leur développement : agriculteurs, industriels, institutionnels, citoyens. Nous les accompagnons dans cette transition énergétique, bénéfique pour l’environnement et qui s’inscrit pleinement dans un projet de société en circuit court entre producteur et consommateur d’énergie » explique Philippe Rochet, Directeur Général Délégué Finance de Tenergie.

Tenergie exploite plus de 850 centrales solaires en France. L’accroissement de son parc avec l’acquisition de 43 hangars agricoles équipés de toitures photovoltaïques, d’une puissance totale de 4.1 MWc, témoigne du savoir-faire de l’entreprise dans la gestion, l’optimisation et la maintenance d’un grand nombre de centrales. Par ailleurs, le groupe Tenergie a actuellement 9 MWc de centrales en développement et construction dans les départements cités ci-dessus.

Etre le premier acteur indépendant de production d’énergie solaire en France

« Tenergie a démontré ces dix dernières années qu’il était possible de transformer le paysage énergétique français en produisant une énergie propre et compétitive ! Cette opération est une étape de plus dans notre stratégie de croissance et illustre bien notre ambition d’être le premier acteur indépendant de production d’énergie solaire en France. L’acquisition de ce portefeuille de centrales nous permet de nous rapprocher des territoires en offrant des solutions innovantes et vertueuses pour la planète. » Philippe Rochet, Directeur Général Délégué Finance de Tenergie.

Encadré

Du double usage du foncier !

Tenergie favorise le double usage du foncier en créant des synergies avec les activités de ses clients. Tenergie propose, auprès des agriculteurs, la construction de hangars avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Le client bénéficie ainsi de l’usage de cette structure qui est à la fois utile à son activité et source de production d’énergie renouvelable. C’est un moyen de financer un outil de travail tout en faisant un geste pour la planète !