ENGIE Green lance un financement participatif pour la centrale solaire de Peyroules

ENGIE Green annonce l’ouverture d’une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale solaire de Peyroules située dans l’est du département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec un objectif de 2 102 500 €, la collecte est réservée exclusivement aux habitants des départements : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse, Drôme et Bouches-du-Rhône.

Mise en service à l’été 2023, la centrale photovoltaïque de Peyroules est composée de 40 000 panneaux photovoltaïques pour une puissance totale de 21,4 MWc. Le parc produit annuellement 29 GWh, couvrant ainsi les besoins en électricité de 13 100 habitants, soit 100 % de la consommation électrique des habitants de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon. Cette production permet d’éviter l’émission de 13 400 tonnes de CO 2 chaque année.

Implanté sur un plateau dans une zone escarpée sur des terrains communaux, le parc accueille des ruches d’abeilles noires, une espèce rare et adaptée à l’environnement et à la biodiversité locale.

Pour Romain Verron, Responsable développement Provence-Alpes-Côtes d’Azur chez ENGIE Green : « Je remercie les élus de Peyroules d’avoir initié et développé ce projet de territoire dans le cadre d’une relation partenariale de long terme avec ENGIE Green. Je tiens à saluer Frédéric Cluet, Maire de Peyroules, qui a su saisir l’opportunité de la création d’un poste électrique à proximité de sa commune pour imaginer ce parc photovoltaïque le plus à l’Est des Alpes-de-Haute-Provence dans une zone de montagne. Nous avons conçu avec les acteurs du territoire et les habitants cette installation dont l’intégration environnementale et paysagère est un modèle. Par ailleurs la mixité des usages proposée à travers le pâturage ovin par un berger peyroulien et l’implantation d’un rucher d’abeilles noires démontre la réussite du projet. »