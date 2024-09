Asturienne accÃ©lÃ¨re sur le photovoltaÃ¯que pour accompagner les couvreurs sur ce marchÃ© porteur

Marqué par une croissance de 33 % entre 2022 et 2023, le marché du solaire et de l’autoconsommation continue son expansion. Pour aider les professionnels à monter en compétences et à saisir les opportunités de chantiers qui en découlent, Asturienne, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France spécialisée dans la toiture et la couverture, a renforcé le développement de ses activités autour du photovoltaïque. L’enseigne propose à ses clients couvreurs une offre complète qui allie produits, services et formations, pour un accompagnement clé en main. Elle a déjà participé à plus de 250 chantiers cette année. Le marché du photovoltaïque, des opportunités à saisir !

L’augmentation des prix de l’électricité et la prise de conscience environnementale globale ont fortement accéléré les demandes en installations photovoltaïques ces dernières années : fin 2023, 650 000 logements étaient équipés sur le territoire français, contre 393 000 il y a 5 ans. Une progression qui ne fait que débuter, puisque ces 650 000 logements ne représentent que 2 à 3 % du potentiel du marché. Aussi, afin d’aider les couvreurs à se développer sur ce marché particulièrement dynamique et à se saisir de ses opportunités, Asturienne étoffe son offre dédiée au photovoltaïque avec des produits, solutions et services sur-mesure.

Des solutions photovoltaïques pour tous les besoins

L’enseigne a enrichi son offre afin de proposer un panel de solutions qui puisse répondre aux besoins croissants du marché et s’adapter à tous les projets. Ainsi l’offre Asturienne inclut plus de 200 produits pour tous les types d’installations : intégrées, surimposées, au sol, en toiture-terrasse, des tuiles et ardoises photovoltaïques ainsi que des solutions de stockage d’énergie. L’enseigne collabore avec ses partenaires historiques tuiliers pour les solutions en intégration sous ATEC et a également développé une offre de solutions en surimposition sous ETN, stockée dans 17 de ses agences. Les clients pourront retrouver l’ensemble de cette offre dans les différents catalogues d’Asturienne. L’édition 2024 de son Guide pratique des solutions de rénovation énergétique a été enrichi avec des solutions plus complètes et de nombreuses informations et conseils pour aider les couvreurs à aborder les questions administratives et réglementaires plus sereinement. De plus, le nouveau catalogue produits Mon AstuPro a été repensé pour inclure un onglet dédié aux produits photovoltaïques, offrant ainsi une meilleure visibilité à cette gamme en pleine expansion.

La formation, clé de la montée en compétences des équipes asturienne comme de ses clients

La formation est au coeur de la stratégie d’Asturienne pour soutenir le développement du photovoltaïque. Aussi, près de 200 collaborateurs Asturienne ont déjà été formés, en collaboration avec les partenaires industriels de l’enseigne, pour leur permettre de bien comprendre les solutions et de pouvoir apporter les meilleurs conseils à leurs clients. Un programme interne de formation spécifique au solaire destiné à l’ensemble des équipes du réseau est par ailleurs en cours de déploiement afin de les faire monter en compétence sur le sujet. Asturienne propose également à ses clients des formations QUALI PV et Habilitation Electrique BP, indispensables pour répondre aux exigences des assurances en matière d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Ainsi, depuis le début de l’année 2024, plus de 200 clients ont bénéficié de ces formations, à l’occasion de 10 sessions organisées en agences. 11 autres sessions sont prévues pour le second semestre. Enfin, des formations K2 Systems (leader européen des fixations photovoltaïques sous ETN) sont également proposées pour l’installation des systèmes de montage K2.

Des services sur-mesure pour accompagner ses clients dans leurs projets solaires

En complément, Asturienne propose une gamme de services personnalisés pour guider ses clients tout au long de leurs projets solaires. Ces services incluent un soutien dans les démarches administratives, ainsi qu’un accompagnement pour l’obtention d’une garantie décennale PV. À partir d’octobre, des outils digitaux de dimensionnement et de calcul de retour sur investissement seront également mis à disposition du réseau. De plus, l’ensemble de l’offre photovoltaïque d’Asturienne est accessible via son site internet, facilitant ainsi le choix des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Encadré

Quid d’Asturienne ?

Présente sur le marché depuis plus de 170 ans, Asturienne est intégrée à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France depuis 1999. Le réseau Asturienne est composé de 62 points de vente présents partout en France et compte 550 collaborateurs. L’enseigne est spécialiste de la couverture, et l’un des principaux acteurs sur l’offre en zinc. Elle est notamment leader sur le marché français de la distribution des fenêtres de toits et des métaux non-ferreux.