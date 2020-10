Engie Green inaugure le parc photovoltaÃ¯que de La BÃ¢tie-MontsalÃ©on au cÅ“ur des Hautes-Alpes

En présence d’un aréopage d’élus, William Arkwright, Directeur Général Engie Green, a inauguré le jeudi 22 octobre dernier le parc solaire photovoltaïque de 12 MWc situé sur la commune de La Bâtie-Montsaléon. Une centrale solaire intégrée au paysage au sein d’un environnement naturel préservé !

Situé sur un plateau surplombant le village, le parc photovoltaïque de La Bâtie-Montsaléon est composé de 45 276 panneaux. Il produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 8 400 personnes, soit plus d’un tiers des besoins en électricité de la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Sa production annuelle moyenne de 18,5 GWh alimente ainsi le réseau électrique du Val de Durance, axe structurant du réseau PACA. Il représente un investissement global de 12,7 millions d’euros. Ce nouveau parc confirme l’objectif d’Engie, leader du solaire en France, de dépasser les

2 GW solaires installés à horizon 2021 pour accompagner la transition énergétique des territoires.

Un projet respectueux de l’environnement et intégré au paysage

Situé sur une aire d’études initiale de 50 hectares, le projet a évolué au cours des études écologiques, forestières, hydrauliques et paysagères. Le site s’étend sur 22 hectares dans sa configuration finale et évite notamment une vieille futaie (favorable au grand capricorne et aux chiroptères) et une espèce protégée « Le Rosier de France ». Le design du projet s’est adapté aux observations naturalistes et des essences locales ont aussi été réensemencées à l’intérieur de la centrale solaire. Les clôtures permettent le passage de la petite faune.

A distance des abords du plateau et en grande partie masquée par les arbres, la centrale solaire s’intègre ainsi au paysage. Une table d’orientation a été aménagée en surplomb du village et permet aux promeneurs d’admirer le panorama de la Vallée du Buëch.

De nombreuses retombées économiques locales

La construction et l’exploitation de ce parc solaire présentent un intérêt économique significatif pour le territoire :

- Le travail avec plusieurs entreprises locales et régionales ;

- Les retombées fiscales évaluées à 74 000 € par an réparties entre la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch et le département des Hautes-Alpes ;

- Un éco-pâturage qui sera mis en place avec un éleveur ovin local pour l’entretien du site ;

- L’exploitation de la centrale, confiée aux équipes Engie Green basées à Aix-en-Provence en partenariat avec des entreprises locales.

William Arkwright, directeur général d’Engie Green s’est réjoui de cette coopération avec les forces vives locales : « Je tiens à saluer les acteurs du territoire pour leur accueil et leur écoute. Nous avons conçu ensemble un site de production d’énergie renouvelable dont l’intégration environnementale et paysagère est remarquable. Nous avons à cœur de poursuivre cette démarche de développement pour tous nos projets dans cette région.» Engie Green a développé et exploite plus de 390 MWc solaires en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont 25 MWc dans le département des Hautes-Alpes. Engie Green a également lancé la construction de 4 nouvelles centrales solaires sur le département pour une puissance de 61 MWc et développe plusieurs projets pour 36 MWc.