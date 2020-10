Podeliha lance une nouvelle campagne dâ€™installation de boÃ®tiers dâ€™effacement Voltalis

Podeliha, filiale du groupe Action Logement et acteur majeur du logement social dans la région des Pays-de-la-Loire, relance son partenariat avec Voltalis, leader européen de l’effacement de consommation électrique pour les particuliers. L’objectif est d’apporter une réponse immédiate et concrète à l’appel du gouvernement, notamment auprès des bailleurs sociaux, en vue de réduire les risques pesant sur l’approvisionnement électrique des foyers français cet hiver.

4 500 logements du parc locatif Podeliha vont pouvoir bénéficier gratuitement de la solution de maîtrise de la consommation électrique de Voltalis. Cette initiative offre aux locataires de Podeliha la possibilité de réaliser des économies d’énergie tout en participant activement à la sécurité du système électrique français.

L’effacement de consommation pour mieux intégrer les énergies renouvelables

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a affecté le planning de maintenance des réacteurs nucléaires français, laissant craindre des risques majeurs pour l’approvisionnement électrique du pays cet hiver, en particulier en cas de vague de froid. Dans ce contexte, le gouvernement a appelé dès juin dernier à la mobilisation de tous, et en particulier du secteur du logement, pour développer des capacités d’effacement de consommation et des solutions d’économies d’énergie pour limiter les risques de tension sur le réseau. En tant que bailleur, Podeliha a décidé de répondre à cet appel et de renforcer son partenariat avec Voltalis. Concrètement, Voltalis a développé une technologie d’efficacité énergétique unique, qui repose sur un boîtier connecté installé dans les logements chauffés au tout électrique, allié à une application mobile de suivi et de pilotage de sa consommation. Ce boîtier permet de piloter la consommation des appareils raccordés, comme les radiateurs ou les chauffe-eaux et de procéder à de brèves réductions de consommation lorsque le système électrique en a besoin. Au-delà des économies d’énergie générées pour les locataires du parc Podeliha, la solution Voltalis contribue activement à la maîtrise de la demande et à l’équilibre du système électrique français. En coordonnant au niveau national et en agrégeant en temps réel de courtes baisses de consommation, Voltalis offre plus de flexibilité au réseau électrique, lui permettant de surmonter les pics de consommation, de limiter le recours à des centrales thermiques polluantes et de mieux intégrer les énergies renouvelables.

Un partenariat de longue durée à fort impact environnemental et social

Fort d’une première collaboration qui avait déjà permis à plus de 1 150 logements de bénéficier de services d’efficacité énergétique, Podeliha lance dès à présent cette nouvelle campagne de déploiement du boîtier Voltalis sur son parc. Aujourd’hui, ce sont jusqu’à 4 500 foyers locataires de Podeliha qui vont pouvoir bénéficier d’économies d’énergie et de services innovants pour suivre leur consommation et piloter leur chauffage. Voltalis financera l’investissement et le fonctionnement de ces boitiers, qui seront donc gratuits pour les locataires et ne pèseront pas sur le budget de Podeliha. Voltalis est rémunérée par le système électrique, pour la flexibilité apportée au réseau et la participation au lissage des pointes de demande. « Avec ce partenariat, nous poursuivons notre démarche de maîtrise des charges et des dépenses énergétiques de nos locataires, tout en contribuant activement à la transition écologique et aux besoins de flexibilité du système électrique. Cette collaboration s’intègre parfaitement à la démarche RSE du groupe, et à notre mission d’intérêt général » précise Gonzague Noyelle, Directeur général de Podeliha. « Un pas concret vers les smartgrids, au bénéfice de tous ». « Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec Podeliha. Mais au-delà des économies d’énergie pour les particuliers, c’est aussi l’enjeu de la sécurité de l’approvisionnement électrique des français qui nous anime : en mobilisant des acteurs engagés du logement social et des collectivités territoriales, et avec l’appui de notre partenaire industriel Meridiam, nous pouvons tous ensemble rendre le réseau plus flexible pour lui permettre de mieux faire face aux conséquences de la crise de la Covid19, et à plus long terme, aux enjeux de la transition énergétique », déclare Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis.