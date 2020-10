SinneWetterstof : de lâ€™hydrogÃ¨ne solaire pour soulager le rÃ©seau Ã©lectrique aux Pays-Bas

Le projet pilote SinneWetterstof mis sur pied par le gestionnaire de réseau des Pays-Bas Alliander et BayWa r.e. est conçu pour tester la façon dont la production locale d’hydrogène peut suivre le profil de production d’une installation solaire – avec pour objectif final de soulager les réseaux de distribution et de transport.

Opérationnel d’ici fin 2021, le projet pilote batave SinneWetterstof valorisera l’énergie produite par une centrale solaire de 50 MWc construite par BayWa r.e. afin de produire par électrolyse de l’eau de l’hydrogène vert, forme d’énergie stockable.

Electrolyseur + solaire = hydrogène vert

Pionnier de sa catégorie, SinneWetterstof testera la capacité d’un électrolyseur à s’adapter au profil de production d’une installation solaire. L’objectif est double : en stockant la production, l’électrolyseur évite la congestion du réseau lors des pics. A terme, on peut imaginer que son usage réduise les besoins de renforcement du réseau de distribution électrique induits par le développement des nouvelles installations solaires et éoliennes. Manfred Groh, Strategy Manager, Corporate Strategy, Energy Policy & Sustainability, chez BayWa r.e., a commenté : « Ce projet pilote de production d’hydrogène sera un des premiers à être alimentés par une ferme solaire adjacente et optimisés pour limiter les problèmes de réseau. Nous sommes ravis de travailler avec Alliander sur ce projet qui nous permettra d’explorer les possibilités l’hydrogène vert dans le cadre de la transition vers une énergie 100 % renouvelable dans tous les secteurs. »

Acquérir de l’expérience

De manière plus générale, Alliander cherche à adresser le problème de la congestion croissante des réseaux. Ce partenariat aidera à identifier des moyens d’alléger la pression liée à la demande croissante de raccordement de projets, en parallèle des projets plus larges de renforcement du réseau électrique. Le gestionnaire de projet d’Alliander , Ben Tubben, a ajouté : « Le projet pilote à Oosterwolde sera l’occasion d’acquérir de l’expérience dans le domaine de l’application d’un électrolyseur en termes de contrôle, de maniabilité et de sécurité. Nous voulons également analyser comment fonctionne l’ensemble de la filière de l’hydrogène, quels accords doivent être conclus avec les parties prenantes, et quelles lois et réglementations sont nécessaires. L’installation devrait être commandée d’ici mi-2021. »

Tester le rapport de puissance optimal entre un électrolyseur et une ferme solaire

BayWa r.e. qui cette année a construit aux Pays-Bas le plus grand parc photovoltaïque flottant en dehors de Chine, travaillera sur l’installation, l’exploitation et la surveillance continue du projet pilote de production d’hydrogène. Willem de Vries, Project Manager Large Projects chez BayWa r.e., explique : « L’installation d’un électrolyseur pour la production d’hydrogène dans une ferme solaire nous permet de collecter des informations d’une valeur inestimable sur la production décentralisée et renouvelable d’hydrogène en tant que forme d’énergie stockable qui pourrait sensiblement réduire la congestion du réseau. En plus de montrer comment un électrolyseur peut suivre le profil de production d’énergie d’une installation solaire, nous testerons également le rapport de puissance optimal entre un électrolyseur et une ferme solaire. Nous sommes impatients de mieux comprendre ces potentiels et ce qu’ils signifient pour nos besoins futurs en énergie au fil de l’évolution du projet pilote. »

Encadré

Europe : 6 GW d’hydrogène renouvelable d’ici 2024

En juillet 2020, la Commission européenne a adopté une stratégie consacrée à l’hydrogène visant à explorer l’impact potentiel qu’aura l’hydrogène propre sur la réduction des émissions de carbone. Elle vise à encourager l’installation d’une capacité de 6 GW d’électrolyseurs pour la production d’hydrogène renouvelable d’ici 2024. Le déploiement intelligent d’électrolyseurs pourrait aider à réduire la nécessité d’investir dans les réseaux électriques, permettre la mise en place de plus d’installations d’énergie renouvelable et, au bout du compte, soutenir la transition énergétique mondiale.