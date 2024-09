La chaÃ®ne dâ€™approvisionnement mondiale en batteries face au flÃ©au du travail forcÃ©

Les batteries lithium-ion sont au cœur de la transition vers les combustibles fossiles, mais des changements fondamentaux dans la chaîne d’approvisionnement sont nécessaires pour éliminer le travail forcé généralisé et les abus liés au travail des enfants. Une étude menée par la plateforme d’IA Infyos sur les risques de la chaîne d’approvisionnement a identifié que les entreprises représentant 75 % du marché mondial des batteries ont des liens avec une ou plusieurs entreprises de la chaîne d’approvisionnement confrontées à des allégations de graves violations des droits de l’homme. La plupart des principaux fabricants de batteries et applications de batteries finales sont exposés, notamment bon nombre des plus grandes marques mondiales d’automobile, de stockage d’énergie et d’électronique.

Ces nouvelles données industrielles sont compilées à partir de preuves sur la plateforme d’IA sur les risques de la chaîne d’approvisionnement d’Infyos en utilisant des milliers d’ensembles de données gouvernementales, des rapports d’ONG, des articles de presse et des sources de médias sociaux. La technologie d’IA d’Infyos est développée spécifiquement pour l’industrie des batteries afin d’automatiser la collecte, le nettoyage et la classification des données non structurées afin d’identifier et d’attribuer des cotes de confiance aux allégations de violations des droits de l’homme avec une précision et une rapidité qui n’étaient pas possibles auparavant.

Des enfants de cinq ans extrayant du cobalt dans des conditions dangereuses

La plateforme basée sur l’IA travaille avec certaines des plus grandes entreprises mondiales d’énergie renouvelable et d’automobile pour combiner des données open source avec des sources de données propriétaires supplémentaires afin d’identifier les entreprises avec lesquelles un client peut être connecté tout au long de la chaîne d’approvisionnement et où il est exposé à des allégations de violations des droits de l’homme. Tony To, co-fondateur et CTO, a déclaré : « Notre plateforme est conçue pour fournir aux utilisateurs un aperçu des complexités de la chaîne d’approvisionnement des batteries afin qu’ils puissent prendre des mesures proactives pour identifier et atténuer les risques. En tirant parti de l’IA dans notre technologie, nous avons créé un système qui fournit des données précises malgré la complexité du secteur des batteries et, surtout, fournit aux utilisateurs des mesures d’atténuation simples et exploitables pour collaborer avec leurs fournisseurs afin de gérer les risques et d’améliorer la durabilité du secteur ». Les violations généralisées des droits humains identifiées vont de personnes forcées de travailler dans des installations de raffinage de lithium sous la menace d’un salaire nul ou minime à des enfants de cinq ans extrayant du cobalt dans des conditions dangereuses. De graves atteintes aux droits humains se produisent dans le monde entier, en particulier dans les pays riches en ressources et dotés de gouvernements fragiles et corrompus, comme la République démocratique du Congo et Madagascar. Cependant, la plupart des allégations de violations graves des droits de l’homme impliquent des entreprises qui extraient et raffinent des matières premières en Chine qui finissent dans la fabrication de batteries partout dans le monde, en particulier dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (XUAR), au nord-ouest de la Chine, où les batteries alimentent les secteurs automobile et solaire. L’industrie a déjà été frappée par des allégations publiques de travail forcé généralisé émanant de journalistes, d’agences gouvernementales et d’organisations à but non lucratif.

Les violations des droits de l’homme se produisent fréquemment en amont de la chaîne d’approvisionnement

Les fabricants de véhicules électriques et de batteries disposent d’une chaîne d’approvisionnement complexe, avec parfois plus de 10 000 fournisseurs à travers leur réseau, des mines aux raffineries chimiques en passant par les constructeurs automobiles. Les violations des droits de l’homme se produisent fréquemment en amont de la chaîne d’approvisionnement, notamment lors des étapes d’extraction et de raffinage des matières premières, ce qui rend difficile pour les entreprises qui achètent des batteries d’identifier les risques liés à leur chaîne d’approvisionnement. Les liens de l’industrie des batteries avec ces incidents proviennent du fait que les fabricants s’approvisionnent en composants ou en matériaux auprès d’entreprises non éthiques dans leur réseau de chaîne d’approvisionnement ou nouent des relations commerciales, y compris des coentreprises ou des investissements en actions cachés dans des structures de propriété complexes et changeantes, ce qui masque la réalité des liens contraires à l’éthique. « L’opacité relative des chaînes d’approvisionnement en batteries et la complexité des exigences juridiques de la chaîne d’approvisionnement signifient que les approches actuelles telles que les audits ESG sont obsolètes et ne sont pas conformes aux nouvelles réglementations. La plupart des fabricants de batteries et leurs clients, y compris les constructeurs automobiles et les développeurs de stockage d’énergie par batterie à l’échelle du réseau, ne disposent toujours pas d’une surveillance complète de la chaîne d’approvisionnement » confie Sarah Montgomery, PDG et co-fondatrice d’Infyos. L’approvisionnement fait l’objet d’une surveillance croissante, en particulier en Europe et aux États-Unis, où l’incapacité de résoudre ces problèmes signifie que les entreprises pourraient enfreindre les réglementations actuelles et futures. Cela porte atteinte à la crédibilité de l’industrie des batteries et entrave les investissements dans le marché mondial des batteries, qui devrait représenter près de 500 milliards de dollars en 2030. Avec l’introduction progressive de nouvelles législations telles que la réglementation européenne sur les batteries et la loi américaine sur la prévention du travail forcé ouïghour (UFLPA), des mesures doivent être prises dès maintenant pour que les entreprises puissent continuer à vendre leurs produits. « Les entreprises qui fabriquent ou achètent des batteries risquent de voir leurs produits bloqués sur le marché, ce qui retardera et augmentera encore les coûts des projets d’énergie renouvelable ou ternira leur réputation en raison des risques liés aux droits de l’homme. » ajoute Jeff Williamson, responsable du développement durable chez Infyos.

La tête dans le sable…devant l’esclavage moderne

L’UFLPA interdit l’importation de marchandises fabriquées grâce au travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang. Les sanctions en cas de non-conformité peuvent être extrêmes : plus tôt cette année, les inspecteurs ont bloqué les véhicules qui enfreignaient la réglementation. Le président de la commission des finances du Sénat américain a accusé les constructeurs automobiles de « se mettre la tête dans le sable » en raison du travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement et un rapport ultérieur recommandait que le Département de la sécurité intérieure et le Département des douanes et de la protection des frontières prennent des mesures supplémentaires pour renforcer l’application de l’interdiction du travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement automobiles, notamment en plaçant CATL – le plus grand fabricant mondial de cellules de batterie – sur une liste d’entreprises interdites en raison de leur lien avec le travail forcé. L’Europe emboîte le pas en interdisant le travail forcé, tandis qu’une proposition a été soumise pour augmenter les amendes en cas de non-respect de la loi britannique sur l’esclavage moderne à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial. « Nous avons déjà vu comment les incidents de travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie solaire ont bloqué les plus grands fournisseurs solaires du marché américain et ralenti la transition vers une énergie propre. L’industrie des batteries est confrontée à un changement de paradigme vers l’électrification, les leçons apprises dans le domaine solaire doivent être appliquées à l’industrie des batteries si l’on veut que la transition énergétique reste sur la bonne voie.

Une pression supplémentaire en matière de droits humains provient des investisseurs

En Europe, les réglementations spécifiques aux batteries deviennent également plus strictes. La nouvelle réglementation européenne sur les batteries qui entrera en vigueur entre 2024 et 2036 exige une visibilité de la chaîne d’approvisionnement et une gestion des risques beaucoup plus rigoureuses à partir de 2025, la non-conformité entraînant le blocage des produits sur le marché européen. Ces exigences pressantes en matière de chaîne d’approvisionnement, auxquelles de nombreux acteurs du secteur ont du mal à se conformer, sont à la base des fameux passeports pour batteries en 2027. L’UFLPA et la réglementation européenne sur les batteries sont largement considérées comme la référence en matière de l’industrie des batteries en raison de leurs exigences strictes en matière de diligence raisonnable et de visibilité de la chaîne d’approvisionnement, et de nombreuses entreprises opérant en dehors des régions s’efforcent volontairement de répondre à leurs exigences. En s’attaquant aux problèmes au sein de leur chaîne d’approvisionnement, les entreprises non seulement conservent une licence d’exploitation et évitent des amendes coûteuses, mais peuvent également développer activement leur activité : une étude de PwC a révélé que 89 % des investisseurs institutionnels envisagent ou ont déjà rejeté des investissements dans des entreprises avec des lacunes ESG. Une pression supplémentaire en matière de droits humains provient des investisseurs, qui exigent désormais une gestion et une visibilité plus approfondies des risques liés à la chaîne d’approvisionnement comme condition de prêt ou d’investissement afin de minimiser leur propre risque financier. Alors que les pressions financières et réglementaires sensibilisent davantage aux violations des droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement des batteries, davantage d’actions de l’industrie pour lutter contre les violations des droits de l’homme sont nécessaires pour faire progresser les applications de batteries et garantir que les objectifs de zéro émission nette d’ici 2050 ne soient pas confrontés à un échec total.