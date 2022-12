ENGIE Green et Les Vignerons IndÃ©pendants de France ont signÃ© un accord de partenariat

Christine Lafaix, Directrice Offres Clients et Innovation d’ENGIE Green et Thierry Mothe, Secrétaire général des Vignerons Indépendants de France, ont récemment signé un accord de partenariat. Chacun dans leur domaine de compétence, les deux partenaires s’engagent à unir leurs efforts pour contribuer à l’essor d’entreprises vigneronnes indépendantes et à faire face au changement climatique en développant des projets d’agrivoltaïsme utiles aux exploitations viticoles.

Les cultures viticoles sont de plus en plus menacées par les effets du changement climatique tels que la sécheresse, le gel ou la grêle avec de lourdes conséquences sur le rendement et la qualité des productions.

Agrivoltaïsme : la dynamique en action

L’agrivoltaïsme propose une série de techniques qui permettent de protéger les cultures voire de leur apporter un bénéfice agronomique. Pour les vignes, ENGIE Green a choisi l’expertise agronomique de Sun’Agri, pionnier et leader de l’agrivoltaïsme dynamique. Des persiennes solaires installées au-dessus des vignes sont pilotées à partir d’algorithmes conçus sur mesure par Sun’Agri selon les besoins agronomiques : elles s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage. L’enjeu principal est d’atteindre les objectifs de production – en qualité et en quantité – malgré les aléas climatiques qui menacent les vignes. Sun’Agri déploiera cette technologie en 2023 sur près d’une vingtaine d’exploitations, avec des effets positifs déjà mesurables chez les pionniers du dispositif. ENGIE Green se charge du développement de l’installation, de sa construction, de son financement et de la vente de l’électricité.

L’agrivoltaïsme au service des agriculteurs et des vignerons

En intégrant le Club Partenaires des Vignerons Indépendants de France, ENGIE Green poursuit une démarche de développement de l’agrivoltaïsme privilégiant l’écoute du monde agricole, la sélection des meilleurs partenaires techniques et la mise en place de collaborations élaborées au cas par cas. Les solutions proposées par ENGIE Green ont systématiquement pour point de départ le projet agricole des exploitations. Les projets agrivoltaïques ont en priorité pour vocation de soutenir la production en s’adaptant à la diversité des pratiques viticoles et de leurs enjeux. Pour Christine Lafaix : « Devenir partenaire des Vignerons Indépendants de France, c’est nous mettre à leur écoute, travailler notre proximité et valider avec eux des solutions d’agrivoltaïsme utiles et à leurs enjeux de préservation et de développement de leurs exploitations. » Pour Thierry Mothe : « À travers ce partenariat national, nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur l’expertise d’ENGIE Green pour compléter, avec l’agrivoltaïsme dynamique, la « boite à outils » à disposition des Vignerons Indépendants, pour faire face au changement climatique. Le pilotage des panneaux, priorisé au bénéfice agronomique de la vigne et non à la production d’électricité, est pour nous un axe primordial d’adhésion au process et à son déploiement. »