CubicPV annonce son intention de construire une usine de wafers de silicium aux Ã‰tats-Unis

Catalysée par la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), l’entreprise Cubic spécialiste des wafers a l’intention de construire 10 GW de capacité de production de plaquettes conventionnelles, comblant ainsi le vide dans la chaîne de valeur solaire du silicium domestique. Par ailleurs, Cubic attire de nouveaux investisseurs, Synergy Capital et SCG Cleanergy, pour soutenir son développement de module tandem au pérovskite de silicium.

CubicPV se veut chantre de l’innovation. Le groupe américain vient d’annoncer son intention d’établir 10 GW de capacité mono-wafer conventionnelle aux États-Unis, comblant un vide marqué dans la chaîne de valeur du silicium solaire et capitalisant sur sa profonde expertise dans la production de plaquettes de silicium. L’installation prévue, la première de cette envergure à être annoncée aux États-Unis, devrait créer 1 500 nouveaux emplois directs et répondre à l’augmentation prévue de la demande de plaquettes produites aux États-Unis. Aujourd’hui, il n’y a pas de production de tranches de silicium à grand volume aux États-Unis, et Cubic est la seule entreprise américaine ayant une compétence de base dans la fabrication de tranches.

IRA : Etats-Unis le lieu le plus compétitif au monde pour fabriquer de l’énergie solaire

“L’IRA représente un changement titanesque dans le paysage solaire mondial, et les États-Unis sont sur le point de devenir le lieu le plus compétitif au monde pour fabriquer de l’énergie solaire. Nous sommes ravis de jouer un rôle dans la renaissance de la production aux États-Unis, tout en accélérant notre plan d’affaires et en soutenant le développement de notre technologie de module tandem de nouvelle génération », a déclaré Frank van Mierlo, PDG de Cubic.

Cubic a commencé la conception des installations, s’est engagé avec une société de gestion de la construction et est actuellement en discussions avancées spécifiques à l’emplacement de l’installation. La Société prévoit de finaliser le choix du site au cours du premier trimestre de 2023, en commençant la construction peu après. La construction devrait être achevée en 2024 et l’usine entièrement opérationnelle en 2025.

Une levée de 26 millions de dollars en financement

En plus de répondre à un besoin prononcé de production de wafers aux États-Unis avec l’usine de 10 GW, Cubic accélérera également ses activités de R&D spécifiques au développement de modules tandem. À cette fin, la société a annoncé qu’elle avait levé 26 millions de dollars en financement de série B. Le gestionnaire de fonds de capital-investissement Synergy Capital et SCG Cleanergy, une filiale à 100 % de SCG, le principal conglomérat de l’ANASE, ont mené le tour et ont été rejoints par des investisseurs de premier plan, dont Breakthrough Energy Ventures et Hunt Energy Enterprises. Jusqu’à présent, l’industrie solaire dépendait principalement de la technologie photovoltaïque à jonction unique ou de l’utilisation d’un seul matériau absorbant la lumière, souvent du silicium, pour convertir la lumière du soleil en électricité. Cette technologie se rapproche d’un plafond d’efficacité de module. La technologie Tandem introduit une solution indispensable en ce qu’elle superpose deux absorbeurs de lumière en un seul appareil, brisant ainsi la barrière d’efficacité des appareils à jonction unique et augmentant la puissance de sortie du panneau d’extrémité. L’approche de Cubic en matière de tandem utilise les technologies révolutionnaires Direct Wafer et pérovskite de la société pour créer un module économiquement supérieur et à haut rendement.

Des technologies clés pour capter la croissance

« Synergy est convaincue de la puissance du tandem et de sa promesse de soutenir la prochaine ère de croissance solaire. Avec Direct Wafer et pérovskite, Cubic dispose des technologies clés pour capter cette croissance. Nous sommes ravis d’apporter notre soutien alors que la société établit sa présence aux États-Unis et se dirige vers une commercialisation en tandem », a déclaré Sudhir Maheshwari, associé directeur, Synergy Capital. “SCG Cleanergy s’engage à investir dans la prochaine génération d’entreprises innovantes d’énergie propre et les modules tandem de Cubic joueront un rôle important dans notre avenir énergétique propre”, a déclaré Tim McCaffery, directeur des investissements mondiaux chez SCG. « Nous sommes impressionnés par la force de l’équipe Cubic, les progrès de leurs technologies et leur engagement envers l’innovation. Nous sommes impatients de soutenir la société tout au long de cette nouvelle phase passionnante. »