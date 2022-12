ENGIE Green et Lendosphere lancent un financement participatif dédié à la centrale PV de Volkswagen Group France

ENGIE Green annonce l’ouverture le 22 décembre d’un financement participatif, via Lendosphere, pour la centrale photovoltaïque en ombrières sur le parc de stockage de véhicules de Volkswagen Group France, situé à Villers-Cotterêts. Avec un objectif de collecte de 2 millions d’euros, cette campagne est réservée aux habitants des départements suivants : Aisne, Nord, Ardennes, Marne, Seine-et-Marne, Oise et Somme. À partir du 22 décembre, cette campagne de financement participatif permettra aux habitants des sept départements concernés de devenir actionnaires de la centrale photovoltaïque en ombrières située au siège social de Volkswagen Goup France (VGF Nord). Une opportunité pour les citoyen.nes de contribuer à la croissance verte locale tout en bénéficiant d’un placement avantageux.

2 100 tonnes de CO2 évitées chaque année