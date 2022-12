ADVANT Altana accompagne la cession du contrÃ´le du Groupe Sunâ€™R Ã  Eiffage

Eiffage Concessions a acquis 82% du Groupe Sun’R, spécialiste du développement et de la production d’électricité photovoltaïque, de l’agrivoltaïsme dynamique et de la fourniture d’électricité verte en circuit court ; le solde du capital étant conservé par le fondateur Antoine Nogier et l’équipe de management. L’opération a été réalisée par le rachat d’actions existantes simultanément à une augmentation de capital entièrement souscrite par Eiffage.

Au travers de cette acquisition, Eiffage entend capitaliser sur l’expertise du management et la culture d’innovation des équipes du Groupe Sun’R pour accélérer son déploiement dans les énergies renouvelables. L’objectif pour ces 2 acteurs est de développer des synergies fortes entre leurs métiers, avec toujours plus d’innovations et de projets au service de la transition des territoires et du développement des énergies renouvelables.

Dans cette opération, ADVANT Altana a mis au service du Groupe Sun’R et de l’équipe dirigeante la combinaison de ses compétences en matière de fusions-acquisitions et de sa connaissance profonde du secteur des énergies renouvelables, dans lequel l’expertise des avocats du cabinet sont particulièrement reconnus.