Enfinity Global : financement de 142 millions d’â‚¬ pour la construction de trois centrales solaires de 112 MW en Italie

Enfinity Global Inc, acteur dans le domaine des énergies renouvelables, a conclu un financement à long terme et un financement TVA de 142 millions d’euros, ainsi que des facilités LC pour la construction de trois centrales solaires de 112 MW en Italie.

Le financement de 142 millions d’€ d’Enfinity Global comprenait deux tranches. Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) et BayernLB ont assuré le financement de deux centrales électriques représentant au total 72 MW, et une tranche supplémentaire de 40 MW à laquelle participait également Nomura. Ces institutions ont agi à titre de Mandated Lead Arrangers (chefs de file mandatés) pour chaque financement de projet grâce à une structure de club deal qui comprend 85 millions d’euros de financement de dette senior sans recours, et 57 millions d’euros de financement de TVA et de facilités LC (AAE et modules PV).

Un portefeuille de 2GW en Italie

« Nous sommes heureux de nous associer à trois institutions financières de premier plan et de démontrer la qualité de notre portefeuille et la profondeur du secteur des financements », a déclaré Carlos Domenech, PDG d’Enfinity Global. « Enfinity Global compte d’autres projets autorisés de 318 MW et s’engage à réaliser ses projets supplémentaires en phase d’autorisation avancée de 2 GW en Italie. Notre objectif est de fournir des solutions à nos clients en proposant une énergie propre prévisible et abordable. Notre plan permettra d’accélérer la réalisation de l’objectif d’indépendance énergétique du pays tout en créant des milliers d’emplois dans l’économie verte. » Le portefeuille de 112 MW est situé dans la région du Latium et devrait être opérationnel au cours du premier semestre 2024. Ces centrales solaires produiront 191 GWh d’électricité propre par an, soit une quantité suffisante pour alimenter 71 000 foyers et compenser 76 500 tonnes d’émissions de CO2, soit l’équivalent de la quantité capturée par 3 500 arbres adultes.

Les actifs liés aux EnR deviennent dominants

Benoit Felix, responsable mondial de la dette structurée chez Santander CIB, a confié : « Nous jouons un rôle clé dans l’accélération de la transition énergétique. Le soutien apporté à Enfinity Global renforce notre position de leader dans le secteur des énergies renouvelables et témoigne de notre engagement en faveur du développement durable. Félicitations à Enfinity Global et à toutes les personnes qui participent à l’exécution de ces projets. » « BayernLB est fière de contribuer davantage à la mise en place d’un système énergétique sans émissions en Italie et dans le monde. Cette transaction a montré que les projets liés à la parité réseau deviendront la classe d’actifs dominante dans le secteur des énergies renouvelables », a précisé Jonas Benholz, responsable du financement de projets en Europe du Sud.

Encadré

Quid d’Enfinity Global ?

Enfinity Global est un producteur indépendant d’énergie d’envergure mondiale qui possède un portefeuille d’énergies renouvelables de plus de 7 GW en cours d’exploitation, de construction et de développement sur des marchés énergétiques aux fondamentaux solides. Le plan REPower EU de l’Union européenne a ouvert la voie en Italie à un déploiement accéléré des énergies renouvelables, avec pour objectif de parvenir à 30 % de la consommation totale d’énergie et à 55 % de la production d’électricité d’ici 2030.