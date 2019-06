ENGIE Green accÃ©lÃ¨re sa croissance et dÃ©passera les 3 GW solaires et Ã©oliens installÃ©s dâ€™ici 2020

ENGIE Green va réaliser en 2019 un programme de construction de près de 250 MW éoliens et solaires auxquels s’ajouteront, au regard du volume de projets remportés, 300 MW supplémentaires en 2020. La société dépassera alors les 3 GW d’énergie verte installés. Après sa fusion fin 2017 avec la Compagnie du Vent et l’intégration des activités de Solaire Direct en France, ENGIE Green est ainsi devenue en l’espace de 18 mois la filiale emblématique d’ENGIE pour le développement, le financement, la construction et l’exploitation de parcs solaires et éoliens en France. D’ici 2020 elle aura augmenté de près de 40% sa puissance installée.

Les activités d’ENGIE Green sont complétées par le développement d’unités de méthanisation et la production de biométhane, portés par sa filiale ENGIE Biogaz, co-détenue avec Storengy. ENGIE Green développe également les énergies marines et ses équipes ont en charge le projet éolien flottant au large de Leucate et Le Barcarès aux côtés des partenaires EDPR et la Banque des territoires.

Pour le directeur général d’ENGIE Green, Jean-Claude Perdigues : « Les résultats et perspectives de croissance d’ENGIE Green soulignent notre ambition et la capacité de nos équipes à proposer aux territoires des projets originaux et porteurs de développement local. Je me réjouis de constater que ce savoir-faire et cet engagement de terrain, nous permettent de gagner la confiance d’un nombre croissant de partenaires et de réaliser des projets emblématiques au service de la transition énergétique. Grâce à cette audace collective nous sommes parvenus à devenir, en moins de 2 ans, l’entreprise de référence des énergies renouvelables en France ».

