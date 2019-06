ConfÃ©rence sur lâ€™acceptabilitÃ© et la co-construction des projets EnR Ã  Narbonne le 9 juillet prochain

Implanter une centrale photovoltaïque de plusieurs hectares, ériger une ferme éolienne en crête, mettre en place un parc éolien flottant, autant de projets d’envergure qui contrarient souvent les populations suivant le principe du NIMBY « Not In My Back Yard » qui veut dire pas dans mon arrière cour. Sur cette thématique sensible, la SRI (Stratégie Régionale de l’Innovation) d’Occitanie en partenariat avec l’AD’OCC (Agence de Développement Economique d’Occtianie) le pôle de compétitivité DERBI, l’ADEME et l’AREC organise le 9 juillet prochain à la CCI de Narbonne une conférence qui a pour thème : «Acteurs de l’énergie : parlons acceptabilité et co-construction des projets d’énergie renouvelable sur nos territoires ».

Après une entrée en matière de responsables de l’Ademe et de la Région Occitanie sur les enjeux pour les projets et le territoire en matière de co-construction de projets d’énergie renouvelable, une table ronde sera consacrée à la définition même de ces termes d’acceptabilité, de co-construction et de co-développement des projets autour de chercheurs et d’universitaires de renom dont Marie Christine Zelem, chercheuse au Laboratoire CERTOP, Sylvain Pioch – Maître de conférences, de l’Université Paul Valéry-Montpellier III ou encore Arthur Joubert Ingénieur Chercheur Expert à EDF Lab Paris-Saclay. L’après midi-midi une autre table ronde sera dédiée aux méthodes de co-développement via les regards croisés des développeurs avant une présentation des produits et des services dédiés à ces thématiques avec les entreprises ENERFIP, BIODIVWIND ou Alisé Géomatic

