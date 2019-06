SolarEdge : lâ€™onduleur solaire EV Charging permet de charger son vÃ©hicule Ã©lectrique 2,5 fois plus vite

L’onduleur monophasé EV Charging de SolarEdge avec technologie HD-Wave est le premier chargeur de VE et onduleur solaire 2 en 1 au monde. La solution offre une charge plus rapide grâce à son mode Solar Boost innovant. En utilisant simultanément le réseau et l’énergie solaire pour le chargement, le mode Solar Boost de SolarEdge charge les véhicules électriques jusqu’à 2,5 fois plus vite qu’un chargeur standard en Mode 2.

Réductions des coûts

Aussi facile à installer et à mettre en service qu’un onduleur SolarEdge standard, cette solution réduit la charge de travail et les coûts d’installation d’un chargeur VE autonome et d’un onduleur solaire. En intégrant le chargeur VE dans l’onduleur, la solution permet de réduire considérablement les coûts en matériel et en main-d’œuvre en éliminant le besoin de visites supplémentaires d’électriciens et d’inspecteurs, du câblage et de l’installation du disjoncteur. La solution est également disponible en tant que solution prête pour le futur pour de nouveaux achats ou remplacements de VE, et compatible avec plusieurs connecteurs VE.

Maximiser son autoconsommation d’énergie solaire

Les onduleurs monophasés EV Charging permettent aux propriétaires de maximiser leur autoconsommation d’énergie solaire et de réduire leur facture d’électricité en détournant la production solaire excédentaire pour la charge de véhicules électriques. Une intégration transparente dans la plateforme de supervision permet aux propriétaires de suivre l’état de la charge, de contrôler la charge du véhicule et d’établir des horaires de charge, c’est-à-dire de charger à partir du réseau pendant les heures creuses. Cette solution permet également aux installateurs photovoltaïques de diversifier leurs activités dans la recharge de véhicules électriques. L’onduleur EV Charging est disponible dans les puissances suivantes: 3,68 kW, 4 kW, 5 kW et 6 kW, et peut être commandé auprès d’un distributeur local.

L’onduleur EV Charging de SolarEdge a remporté le prix de la solution solaire la plus innovante décerné par Green Builder Media, nouveau produit de l’année dans la catégorie Énergie des BIG Awards 2018 et le Top 10 des produits de l’année de BuildingGreen pour 2019.

Plus d’infos…