UniversitÃ© de lâ€™autoconsommation collective le 1er octobre Ã  Paris : les inscriptions sont ouvertes

Enerplan organise la 8ème édition de l’Université de l’autoconsommation photovoltaïque (UAPV), le mercredi 1er octobre, à Paris (199 bis, rue Saint-Martin 75003) et en ligne. L’UAPV aura donc lieu cette année la veille de l’Assemblée générale d’Enerplan, qui se tiendra également à Paris.

Chaque année, l’UAPV est l’occasion de faire le point sur les enjeux règlementaires, les dynamiques de marché et les perspectives de l’autoconsommation solaire. Un rendez-vous essentiel à un moment de transformation du secteur : malgré les à-coups règlementaires, le marché se massifie, se diversifie, innove.

Nouveau format pour cette nouvelle édition : les sessions interactives, qui permettent d’aborder les enjeux et sujets les plus opérationnels, auront lieu en format webinaire, le lundi 13 octobre après-midi et le vendredi 17 octobre matin. Point important : l’inscription à la journée plénière du 1er octobre, en présentiel comme en distanciel, donne accès à la totalité des webinaires.

Le programme, en cours de finalisation, est disponible sur le site dédié. De nombreux intervenants et intervenantes ont déjà confirmé leur participation : Dries Acke (Solar Power Europe), Pascale Courcelle (BPI), Jean-Luc Fugit (député et président du Conseil supérieur de l’énergie), Nicolas Goldberg (directeur associé Colombus Consulting), Yannick Jacquemart (RTE), Laurent Kueny (DGEC), Irene Real (UNEF Solar storage), Elika Saidi-Chalopin (Consuel)…

Les inscriptions sont ouvertes.

www.autoconsommation-pv.fr/je-m-inscris