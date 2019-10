ENGIE et Anglo American travaillent sur un camion Ã  hydrogÃ¨ne solaire pour dÃ©carboner lâ€™industrie miniÃ¨re

ENGIE, engagée dans la transition zéro carbone, et Anglo American, leader mondial de l’industrie minière, ont mis en place un partenariat en vue de co-développer le premier camion de transport minier fonctionnant à l’hydrogène. Hydrogène solaire bien entendu…

Le projet de camion à hydrogène solaire s’inscrit dans la stratégie d’ENGIE visant à promouvoir l’hydrogène renouvelable pour aider ses clients à décarboner leurs activités et fait partie des initiatives d’Anglo American en matière d’exploitation minière à impact environnemental zéro.

Hydrogène fournit par la production solaire du site minier

Ce partenariat entre les deux sociétés va concrétiser pour la première fois la transformation d’un camion de cette taille et de cette capacité de chargement (300 tonnes) à l’hydrogène. ENGIE fournira les solutions de production d’hydrogène et Anglo American développera le véhicule. Les modifications apportées au camion actuel comprennent le remplacement du réservoir de carburant diesel par des réservoirs d’hydrogène et le remplacement du moteur par des piles à combustible à hydrogène et des batteries. L’hydrogène sera fourni par la capacité de production d’énergie solaire du site minier. La première mise en service du camion à hydrogène est prévue pour 2020 et sera suivie d’un programme d’essais et de validations à la mine Mogalakwena Platinum Group Metals d’Anglo American située en Afrique du Sud. D’autres camions seront ensuite déployés dans d’autres sites d’Anglo American.

Décarboner la mobilité lourde dans le secteur minier

« Nous sommes ravis de nous associer à Anglo American pour concevoir la première solution pour décarboner la mobilité lourde dans le secteur minier. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’ENGIE de développer des solutions hydrogène à l’échelle industrielle afin d’accompagner nos clients grands consommateurs d’énergie vers la neutralité carbone », a déclaré Michèle Azalbert, Directrice Générale de la BU Hydrogène d’ENGIE. Tony O’Neill, Directeur Technique d’Anglo American, a commenté ce partenariat : « Nous sommes très heureux de travailler en collaboration avec ENGIE et nous sommes impatients de développer et de mettre en œuvre cette technologie porteuse de changement majeur. »

Le secteur minier opère dans des environnements exigeants et représente une part importante de la consommation mondiale d’énergie. Le développement conjoint du camion à hydrogène est la première étape vers la réalisation de l’ambition commune des deux entreprises de décarboner le secteur minier, l’un des secteurs-clés dans la transition énergétique. Symbolique ! L’accord a été signé à bord de l’ENERGY OBSERVER lors de son escale à Londres. Premier navire électrique alimenté exclusivement à l’hydrogène et aux énergies renouvelables à faire le tour du monde, l’ENERGY OBSERVER est une illustration des solutions de décarbonisation complète qu’ENGIE développe à l’échelle industrielle.