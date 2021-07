ENGIE crÃ©e le PPA pour tous autour du parc solaire de Fanjeaux dans lâ€™Aude

La mise en service du parc solaire d’ENGIE à Fanjeaux dans l’Aude (18 MWc) permet de développer un nouveau modèle de Power Purchase Agreement (PPA). Il s’agit du premier Green PPA [1] fournissant des clients collectivités et industriels en France, sans critère de taille ni de volume de consommation. Le Green PPA permet à un client de concrétiser sa transition énergétique en identifiant le site de production qui couvrira ses consommations. Jusqu’ici réservé à de grands volumes de consommation, ENGIE ouvre ainsi le modèle du PPA à de nouveaux profils de consommateurs B to B.

Avec son nouveau PPA, ENGIE propose à ses clients, entreprises et collectivités, désireuses d’agir pour leur transition écologique, une solution clé en main, dans le cadre d’une offre globale d’accompagnement vers la neutralité carbone. Ce modèle offre aussi à ses clients l’avantage d’être protégé des risques liés à la volatilité des prix du marché de l’électricité, pendant la durée de leur contrat. « Cette première est le résultat du savoir-faire d’ENGIE. Nous nous réjouissons de faciliter l’accès à la transition énergétique à un nombre plus important de nos clients et aux territoires grâce à ces PPA innovants », déclare Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe en charge des activités Energy Solutions.

Plusieurs clients ont déjà saisi cette opportunité unique sur le marché :

• Océanopolis, le centre national de culture scientifique dédié à l’océan situé à Brest, déjà engagé au côté de Brest Métropole dans une démarche de transition et de rénovation énergétique, verra 50 % de ses consommations couvertes par la centrale solaire de Fanjeaux, en complément d’une solution d’autoconsommation, dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE) de 11 ans ;

• La CCI Charente Formation fait de son campus d’alternance et d’apprentissage un centre bas carbone avec 89 % de ses consommations d’origine renouvelable, en mixant autoconsommation photovoltaïque sur site, production issue du parc solaire de Fanjeaux, biomasse et rénovation énergétique dans le cadre d’un contrat de concession de service de 25 ans ;

• La ville d’Avignon s’engage dans une stratégie volontariste de transition énergétique. Dans le cadre d’un marché global de performance de 8 ans garantissant 20 à 70 % de baisse de consommation de fluides, la ville couvrira 75 % de la consommation électrique de son stade nautique avec le parc de Fanjeaux ;

• La communauté de communes Peyben-Châteaulin-Porzay, dans le Finistère (29), renforce son engagement en faveur des énergies renouvelables en faisant le choix de couvrir 50 % des consommations de son nouveau centre aquatique Les Bassins de l’Aune avec le PPA dans le cadre d’un CPE de 8 ans.

[1] Le Green PPA (Power Purchase Agreement) est un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable de longue durée entre un producteur et un acheteur. Un PPA Greenfield, ou additionnel, est un PPA qui contribue au développement de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable, puisque sa signature permet à un actif, encore au statut de projet, de sécuriser l’investissement nécessaire à sa construction et mise en service.

www.youtube.com/watch?v=IK0KJsObnJs