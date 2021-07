1er trimestre 2021 : plus de 500 MW raccordÃ©s sur un trimestre pour la premiÃ¨re fois de lâ€™histoire du marchÃ© solaire franÃ§ais

Cette 38ème édition de l’Observatoire traite de l’activité des installations photovoltaïques au 1er trimestre 2021 en France, et comporte également une mise à jour de l’analyse du 4ème trimestre 2020 suite à un correctif publié par ENEDIS (en mai 2021). En détails !

S’agissant des volumes de raccordement corrigés pour l’année 2020, on peut retenir qu’ils ont finalement dépassé la barre du GW.

S’agissant des volumes de raccordement au 1er trimestre 2021, on peut retenir les conclusions suivantes :

- Le volume de raccordement au 1er trimestre 2021 s’établit autour de 529 MW, en hausse par rapport au volume corrigé du 4ème trimestre 2020.

- En tenant des corrections faites par ENEDIS sur les valeurs de raccordement des 2 derniers trimestres, le volume raccordé dans le 4ème trimestre 2020 s’établit à 359 MW (+ 122 MW par rapport aux valeurs publiées en fin d’année 2020). Le volume de raccordement 2020 s’établirait ainsi à 1005 MW.

- Par rapport au 3ème trimestre 2020, ces 2 derniers trimestres sont marqués :

o par une hausse exceptionnelle du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec plus de 23 000 installations raccordées (sur ces 2 derniers trimestres),

o par une nouvelle hausse du segment des installations domestiques (<9 kW), avec 84 MW raccordés (sur les 2 derniers trimestres),

o par une hausse exceptionnelle du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), avec 232 MW raccordés (sur les 2 derniers trimestres),

o par une légère hausse du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), avec un volume raccordé de 46 MW (sur les 2 derniers trimestres),

o par une hausse modeste du segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW), avec un volume raccordé de 15 MW (sur les 2 derniers trimestres),

o par une hausse exceptionnelle du segment des grandes installations (1 MW et +), au regard des 491 MW raccordés au cours des 2 derniers trimestres.

- La part d’électricité photovoltaïque dans la consommation brute d’électricité en France a atteint un niveau de 1,44% au terme de ce 1er trimestre 2021.

- La file d’attente semble poursuivre sa croissance et le stock de projets dépasse les 8,4 GW au terme de ce 1er trimestre 2021 (cette valeur reste à confirmer auprès d’ENEDIS).

Impact CO2 de capacités solaires additionnelles en France à horizon 2030

Depuis 2014, les volumes de raccordement de nouvelles installations solaires photovoltaïques en France métropolitaine continentale se situent entre 841 MW et 886 MW, à l’exception notable de l’année 2016 (avec 556 MW). Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 constitue donc finalement un cru exceptionnel se hissant au-dessus de la barre symbolique de 1 GW/an. « Le 4ème trimestre 2020 a été revu à la hausse et conclut une année 2020 qui aura vu le seuil des 1 GW/an franchi à nouveau, ce qui n’était pas arrivé depuis 2012. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire. Le 1er trimestre 2021 semble confirmer cette tendance : avec 529 MW raccordés, il s’agit du meilleur trimestre jamais observé en France. Mais le triomphalisme n’est pas de mise : bien que très au-dessus de la moyenne historique, ce rythme trimestriel de raccordement n’en demeure pas moins encore insuffisant. Il devra se maintenir et même encore s’accroître pour que les objectifs de la PPE restent atteignables. Les prochains trimestres permettront de confirmer si cette ambition est encore accessible » déclare Antoine Huard, Président de France Territoire Solaire.

www.franceterritoiresolaire.fr

* NB : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale, ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l’Observatoire n’a pas accès aux données de raccordement et de file d’attente des entreprises locales de distribution (ELD), ces dernières n’étant pas publiées.