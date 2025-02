ConfÃ©rence/ Adina Revol prÃ´ne le rÃ©veil Ã©nergÃ©tique europÃ©en face Ã  la dÃ©pendance russe, le 13 fÃ©vrier Ã  Marseille

Adina Révol viendra donner une conférence au restaurant le Présage le 13 février prochain en fin d’après-midi (18h15) à Marseille. Cette enseignante à Sciences Po Paris et à l’ESCP, dévoile dans son livre « Rompre avec la Russie. Le Réveil énergétique européen », comment la Russie a sciemment entretenu la dépendance énergétique des pays européens, freinant ainsi la construction d’une véritable Union de l’énergie. Ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, elle décryptera les solutions à notre portée, notamment le plan RePowerEU et le Pacte Vert, pour reprendre le contrôle de notre avenir énergétique. Un appel à agir vite pour accélérer la transition et bâtir une politique industrielle adaptée aux enjeux d’aujourd’hui.

Informations pratiques

Conférence “Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen”

Evénement organisé par Le Présage – Restaurant et Guinguette Solaires

Date et lieu : 13 février 2025 au 99, Traverse de la Rose, Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 13013

www.linkedin.com/events/conf-rence-rompreaveclarussie-l7290801890802462720/