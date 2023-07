Enerplan : sixième édition de l’Université de l’Autoconsommation Photovoltaïque (UAPV) les 19 et 20 septembre à Paris

Le retour de vacances sera ensoleillé avec l’Université de l’Autoconsommation Photovoltaïque (UAPV) : 2 jours pour faire le tour des thématiques structurant l’autoconsommation photovoltaïque ! Chaque année depuis 2018, l’UAPV est le rendez-vous où se croisent les expériences et se dessinent les perspectives de l’autoconsommation.

Enerplan organise les 19 et 20 septembre 2023, pour la 6e édition à l’espace Saint-Martin, à Paris (199 bis, rue Saint-Martin 75003 Paris). Etat du marché, dynamiques locales, avancées règlementaires et innovations techniques au service des circuits courts solaires : tout cela sera au menu les 19 et 20 septembre à Paris.

Ces 2 jours se dérouleront en format hybride : en présentiel, afin de privilégier les rencontres et les échanges entre professionnels de la filière, mais également en distanciel si vous ne pouvez pas vous déplacer.

Le programme

19 septembre : plénière

La première journée en plénière sera organisée autour de tables-rondes pour aborder des thématiques stratégiques.

20 septembre : sessions interactives

La deuxième journée sera consacrée à des sessions sur des thématiques opérationnelles, orientées “métiers” et “bénéficiaires”.

Encadré

Pour résumer

Quand ? Les 19 & 20 Septembre 2022

Où ? A l’espace Saint-Martin, Paris 75003

Quel format ? En présentiel et/ou distanciel

www.universite-autoconsopv.fr/fr/