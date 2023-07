Voltalia SA: Premiers mÃ©gawattheures pour la centrale solaire SSM3-6 au BrÃ©sil

Voltalia a confirmé début juillet le début de la production de SSM3-6, une centrale solaire de 260 mégawatts située dans le complexe de Serra Branca. La construction du parc solaire SSM3-6 (Solar Serra do Mel 3, 4, 5 et 6) a été lancée en mars 20221. Sur un total de 260 mégawatts, 17 mégawatts ont commencé à produire vendredi dernier, tandis que le solde sera progressivement mis en service au cours des prochains mois. Cette centrale est adossée à un contrat de vente d’électricité de 14 ans avec Copel, une utility brésilienne, partenaire historique de Voltalia.

SSM3-6 fait partie du complexe de Serra Branca, le plus grand complexe éolien et solaire au monde, entièrement développé par Voltalia et situé dans l’État brésilien du Rio Grande do Norte. Le complexe génère l’une des énergies les plus compétitives du pays avec des niveaux exceptionnels de vent et d’ensoleillement, sources d’énergie complémentaires.

Les projets de ce complexe géant profitent d’infrastructures communes (connexion au réseau et accès) et de synergies opérationnelles, par exemple pour les constructions de SSM3-6 et SSM1-2, une centrale solaire de 320 mégawatts mise en service en 2022.

Voltalia est l’actionnaire unique ou de contrôle d’une grande partie des centrales situées dans le complexe, les autres centrales ayant été cédées à des partenaires. Voltalia assure tout ou partie des services associés au développement, à la construction et à la maintenance des centrales cédées ou conservées. « Nous sommes très heureux d’annoncer le début de la mise en service de SSM3-6. C’est le travail de plusieurs années de développement et de construction qui porte ses premiers fruits : je remercie les équipes qui ont contribué à cette étape importante », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.