Les marchÃ©s solaires europÃ©ens confirment une fois de plus la qualitÃ© des modules PV BISOL

BISOL Group, l’un des plus grands fabricants européens de modules solaires, a une fois de plus été reconnu comme une marque « top Brand » sur quatre marchés européens. La France est dans le lot !

Le prestigieux prix Top Brand décerné par EuPD Research sur la base d’une analyse complète du marché solaire et d’entretiens approfondis avec plus de 1 200 entreprises d’installation, a de nouveau été remporté par BISOL Group en Belgique (pour la quatrième fois consécutive), en France (pour la troisième fois consécutive), en Italie (pour la deuxième fois consécutive) et en Slovénie (pour la troisième fois consécutive). Les signes de confiance acquis sur les marchés PV européens établis prouvent que le désir d’une qualité sans compromis dans la production BISOL est confirmé par la confiance des clients sur les marchés nationaux et mondiaux.

“Nous sommes extrêmement fiers que les modules PV slovènes aient été une fois de plus reconnus pour leur qualité sur les marchés PV européens les plus exigeants. Outre les normes de qualité les plus strictes que nous appliquons à la production de BISOL, nous sommes certains que nos employés ont contribué de manière significative à notre succès. Grâce à un réseau de bureaux de représentation dans les pays européens et à des représentants commerciaux extrêmement qualifiés, nous ne nous contentons pas de vendre nos modules aux clients, mais nous leur transmettons également nos connaissances et nos nombreuses années d’expérience”, souligne BISOL Group, qui ajoute que le respect des besoins des clients a toujours été sa principale ligne de conduite.