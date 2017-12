Enerplan poursuit son hermÃ©neutique de l'autoconsommation PV

Les équipes d’Enerplan viennent de mettre en ligne la synthèse du 2ème colloque dédié à l’autoconsommation PV qui a eu lieu en septembre dernier à Paris et qui a eu un retentissement considérable sur la filière. Cette synthèse représente une mine d’informations précieuse dans laquelle il est passionnant de se replonger, surtout au vu des évolutions actuelles.

Si l’autoconsommation a été plébiscitée en 2017, elle va sans nul doute également beaucoup occuper la filière en 2018. Ainsi, ENERPLAN organise la prochaine conférence régionale dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque avec la Région Nouvelle-Aquitaine le 24 janvier prochain de 10h0 à 16h30 à l’Hôtel de Région de Bordeaux.

Par ailleurs, le concept du colloque national évolue. Ainsi ENERPLAN invite à retenir son agenda pour les 5 et 6 septembre prochains à Paris où sera organisée l’Université d’été de l’autoconsommation PV, avec convergences et métamorphose au programme afin de traiter les sujets liés à cette nouvelle façon de produire et consommer son électricité : maîtrise de la demande électrique, recharge intelligente VE & VE fournisseurs d’énergie et de Services pour bâtiment et réseau, stockage, BEPOS, lutte contre précarité, optimisation réseaux électriques, flexibilité, marché local de l’énergie, numérique

