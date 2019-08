Enerplan organise sa 2Ã¨me UniversitÃ© d’Ã©tÃ© de l’autoconsommation photovoltaÃ¯que du 12 Au 13 septembre 2019 Ã  Paris

L’autoconsommation d’électricité solaire, sujet stratégique pour la transition énergétique, est portée au niveau national par Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, depuis 2016. Les perspectives de croissance en sont considérables. Pour mesurer l’impact d’une telle révolution énergétique, la 2ème Université d’été de l’autoconsommation photovoltaïque organisée les 12 et 13 septembre prochains à l’Espace Saint-Martin à Paris par Enerplan, tombe à point nommé.

Le concept 2019 de l’Université d’été organisée par Enerplan et ses partenaires, innove avec notamment une session plénière sur deux jours avec huit tables rondes, qui permettra d’aborder tous les aspects structurants de la thématique de l’autoconsommation photovoltaïque (consom’acteurs, numérique, stockage, flexibilité, mobilité, solidarité) et de traiter l’ensemble des différents marchés (BtoC, BtoB, individuel, collectif).

Un Atelier des solutions prendra également place en parallèle des deux jours de plénière, animé par les meilleurs experts dans un espace propice à l’esprit ” The sky is the limit “, afin que les participants puissent concrétiser leurs projets. Thématiques abordées : autoconsommation collective, collectivités locales, recharge solaire intelligente, solaire et solidaire. Parmi les partenaires de l’événement : l’ADEME, AMORCE, Avere-France, le CONSUEL, la FNCCR, le Gimelec, Qualit’EnR et le SERCE, avec le soutien de : Enedis, Engie, Enphase, GRDF et Soprasolar

