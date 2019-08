ActualitÃ©s/Tecsol Antilles : Ã©quipe renforcÃ©e et nouvelle plaquette

La société Tecsol Antilles surfe sur une bonne dynamique. Filiale du bureau d’études Tecsol installée depuis 1996 à Baie-Mahault en Guadeloupe, Tecsol Antilles déploie son savoir-faire transversal dans le génie climatique, le génie électrique, l’efficacité énergétique, l’aménagement urbain et demeure une référence dans les domaines du solaire thermique et photovoltaïque. Elle propose également des formations à destination des maîtres d’ouvrage dans la recherche de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments ainsi que sur les thématiques réglementaires en phase conception mais aussi chantier.

Forte de ses compétences reconnues, l’entreprise connaît ces derniers mois une forte croissance. Elle vient ainsi d’étoffer ses équipes en cette période estivale. Dix personnes à temps plein seront désormais aux services de la clientèle sur l’ensemble des Antilles Françaises et la Guyane. « Les ressources humaines ont toujours fait partie de l’ADN de Tecsol Antilles. Dans nos métiers, le regard de l’expert, son expérience est primordiale » confie Frédéric Joffre, directeur général de Tecsol Antilles. Et si le savoir-faire du bureau d’études antillais ne souffre d’aucune contestation avec zéro sinistre responsable depuis 1996, le faire savoir a aussi son importance. A ce titre, Tecsol Antilles vient de sortir une nouvelle plaquette qui présente l’ensemble des activités du bureau d’études et les partenaires qui lui ont confiance. A consulter dare-dare !