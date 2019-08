Carnet de deuil dans le monde du solaire : disparition de Guy Sella, le fondateur de SolarEdge

«SolarEdge» a publié dimanche 25 août un communiqué annonçant le décès prématuré de Guy Sella, coprésident et fondateur de l’entreprise. SolarEdge a publié la déclaration suivante: «C’est avec un cœur très lourd et triste que nous annonçons le décès de notre cher ami et inspiré, Guy Sella. Tous ceux d’entre nous qui avons eu le privilège de travailler avec Guy et de témoigner de son dynamisme inébranlable, de son énergie et de sa passion infinie pour ce qu’il a connu savent à quel point cette perte est énorme, non seulement pour SolarEdge. Guy a laissé un héritage incroyable et son esprit vivra toujours pour SolarEdge. Toute la famille SolarEdge pleure sa perte. Au nom de notre conseil d’administration, de notre équipe de direction et de nos employés, nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille de Guy. ”