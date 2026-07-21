La SNCF expÃ©rimente lâ€™Ã©nergie solaire sur ses voies ferrÃ©es avec Bankset

EngagÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique, le groupe ferroviaire a ouvert une phase de test pour produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire directement sur son infrastructure. Plusieurs entreprises ont Ã©tÃ© retenues, dont Bankset Energy Group, Ã lâ€™origine du concept de station photovoltaÃ¯que amovible et connectÃ©e sur rails.

Premier consommateur dâ€™Ã©lectricitÃ© de France et gestionnaire de plus de 40 000 km de voies ferrÃ©es, la SNCF explore de nouvelles solutions pour dÃ©carboner son activitÃ© et valoriser son patrimoine dâ€™infrastructures. Dans cette optique, le groupe a engagÃ© une phase dâ€™expÃ©rimentation consacrÃ©e Ã la production dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que sur les voies, et a sÃ©lectionnÃ© plusieurs partenaires technologiques.

Â« Je salue lâ€™ouverture de la SNCF Ã lâ€™innovationÂ Â»

Bankset Energy Group figure parmi eux, premiÃ¨re entreprise Ã avoir installÃ© une centrale photovoltaÃ¯que sur voie ferrÃ©e en France, en partenariat avec la SNCF. PrÃ©sidÃ©e par Patrick Buri, Ã l’origine d’une centrale solaire amovible posÃ©e directement sur les rails, elle a dÃ©ployÃ© une station de dÃ©monstration sur un site technique de la SNCF Ã Paris. OpÃ©rationnelle, celle-ci fait l’objet d’un suivi depuis un an. Â« Je salue lâ€™ouverture de la SNCF Ã lâ€™innovation et la rigueur de sa dÃ©marche dâ€™expÃ©rimentation. Jâ€™adore innover, et Ãªtre retenu par le premier groupe ferroviaire de France â€” exigeant et tournÃ© vers lâ€™avenir â€” constitue une reconnaissance pour nos Ã©quipes comme pour une technologie que nous avons inventÃ©e puis Ã©prouvÃ©e aux cÃ´tÃ©s des chemins de fer suisses et allemands Â», confie Patrick Buri, fondateur et prÃ©sident de Bankset Group.

Une innovation Ã©prouvÃ©e Ã lâ€™international

ConÃ§ue par les ingÃ©nieurs de Bankset Group, la solution repose sur une paire de fixations permettant de monter et dÃ©monter un module solaire en moins de deux minutes, sans intervention lourde sur la voie. PensÃ©e en mode Â« off-grid Â» et raccordÃ©e Ã une batterie centrale, elle vise Ã produire une Ã©lectricitÃ© dÃ©centralisÃ©e et autonome. Selon Bankset, la technologie permettrait dâ€™alimenter lâ€™Ã©quivalent dâ€™une centaine de foyers par kilomÃ¨tre de voie : des performances qui ont prÃ©cisÃ©ment vocation Ã Ãªtre mesurÃ©es dans le cadre de la phase de test conduite avec la SNCF. Bankset a dÃ©ployÃ© ses premiÃ¨res installations avec la Deutsche Bahn en Allemagne (2020) et avec SOB / CFF en Suisse (2016), ce qui place lâ€™entreprise parmi les pionniers du photovoltaÃ¯que ferroviaire amovible. Ã€ lâ€™Ã©chelle dâ€™un rÃ©seau aussi vaste que celui de la SNCF, la production solaire sur les voies ouvre une perspective significative dâ€™Ã©nergie propre et durable, que lâ€™expÃ©rimentation permettra dâ€™Ã©valuer. Ã€ terme, faire circuler un train alimentÃ© par lâ€™Ã©nergie solaire devient une perspective crÃ©dible.

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EncadrÃ©

Quid de BanksetÂ ?

Bankset est un groupe privÃ© dâ€™investissement et une holding globale dâ€™investissement spÃ©cialisÃ©e dans lâ€™infrastructure et lâ€™Ã©nergie. PrÃ©sidÃ© par Patrick Buri, le groupe Bankset est actif au sein de la Banque Suisse Clariden Leu Credit Suisse depuis 1996, puis repris par le holding familial de Patrick Buri dÃ¨s 1998. IngÃ©nieur autodidacte diplÃ´mÃ© de la Columbia University de New York, Patrick Buri prÃ©side un groupe de 204 collaborateurs actifs en Suisse, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et Ã Singapour.