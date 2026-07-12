Enerium Solar pare le nouveau centre culturel de châtel (74) d’une toiture solaire SunStyle : renouvelable et beau

Erigé à 1 200 m d’altitude au cœur de Châtel, village de Haute-Savoie et station des Portes du Soleil, le Centre Culturel et Touristique conçu par les cabinets W/M Architectes et Dessein Architectes inauguré vendredi 10 juillet dernier s’impose comme un modèle de résilience : entre architecture inspirée du patrimoine local, intégration harmonieuse au paysage et hautes performances environnementales. Parmi les innovations ayant permis de relever ce défi : une toiture solaire rappelant l’ardoise, destinée à couvrir près de la moitié des besoins électriques du bâtiment. Avec cette nouvelle référence, Enerium Solar, distributeur exclusif de la tuile photovoltaïque SunStyle en France et en Espagne, vient illustrer son expertise au service de projets architecturaux durables. Un bâtiment exemplaire alliant performance énergétique et intégration paysagère !

“Cet équipement répond à deux grands objectifs”, explique Stéphane Condevaux, Directeur Général des Services de la mairie de Châtel, “par sa programmation, il constitue un précieux outil de diversification touristique, qui conforte notre attractivité 4 saisons, et par sa conception bioclimatique, il représente un bâtiment exemplaire, adapté aux enjeux actuels et futurs”.

« Le système photovoltaïque et le projet d’autoconsommation sont ancrés dans ce projet »

Avec 1200 habitants à l’année et 25 000 lits touristiques, Châtel, station village de Haute-Savoie, souhaitait se doter d’un espace polyvalent répondant aux besoins de la population locale et des visiteurs, ce qui n’était plus le cas de la salle des fêtes, bâtiment vieillissant, ni de l’auditorium, espace sous-dimensionné. La commune bénéficie désormais d’un nouveau lieu de vie locale et touristique au cœur du village, à proximité de l’église et du presbytère. Ce bâtiment parfaitement intégré à son environnement naturel et patrimonial abrite une vaste salle polyvalente d’une capacité de 600 places, des espaces d’exposition les locaux de l’office de tourisme, une salle de réunion associative, un parvis belvédère en toiture offrant un point de vue privilégié sur les montagnes, ainsi qu’un parking d’une vingtaine de places. Le bâtiment concentre ainsi des innovations favorisant la performance énergétique et environnementale, le confort d’été et d’hiver… Stéphane Condevaux précise : “recours à des matériaux biosourcés, récupération des eaux pluviales et réutilisation pour les sanitaires et les espaces verts, chaudière biomasse et création d’un réseau de chaleur (notamment pour chauffer la mairie), installation de BSO et de brasseurs d’air, mais aussi énergies renouvelables ; le système photovoltaïque et le projet d’autoconsommation sont ancrés dans ce projet. Un écran d’information est installé à l’entrée du bâtiment pour sensibiliser le public et mettra en valeur la production d’énergie renouvelable en temps réel”.

« Le choix des tuiles solaires SunStyle s’est rapidement imposé pour cette 5ème façade très visible depuis le village »

Implanté en plein centre de Châtel, le nouveau Centre Culturel bénéficie de points de vue exceptionnels sur les montagnes environnantes. Cette situation privilégiée a guidé sa conception. Yves Mugnier, architecte (W/M Architectes), explique : “Le premier défi de ce projet, lauréat du concours d’architecture en 2022, résidait dans son implantation : un espace très contraint et un terrain enclavé, en forte pente. Il nécessitait d’empiler les éléments du programme, tout en créant un belvédère en toiture. Son intégration était donc une priorité, afin d’offrir une émergence légère à la fois ouverte sur le paysage et en harmonie avec le patrimoine local”. Le projet associe ainsi des matériaux nobles, comme la pierre, le bois local certifié, un bardage aux teintes brûlées, offrant une interprétation contemporaine des chalets de montagne. “Le second défi” ajoute Yves Mugnier, “était le traitement de la toiture en tenant compte des contraintes d’un bâtiment ERP (Etablissement Recevant du Public) situé en zone montagne, qui impose le recours à des matériaux sous avis technique ou ATEx. Du fait de l’amplitude thermique et du poids de la neige notamment, le choix des tuiles solaires SunStyle s’est rapidement imposé pour cette 5ème façade très visible depuis le village et les sentiers de randonnée. Un choix à la fois technique et esthétique grâce à leur teinte sombre et minérale évoquant l’ardoise de Morzine, leur élégant calepinage en losanges, et l’ATEx obtenu auprès du CSTB”.

“En voyant les esquisses du concours d’architecture, nous avons eu l’impression de retrouver nos ardoises »

Pour le Centre Culturel de Châtel, c’est Racinéo, expert de la construction bois, qui est intervenu, en collaboration avec l’entreprise Henchoz pour la partie électricité. Jonathan Jousserand, Directeur Général, témoigne :“La pose d’une toiture photovoltaïque était une première pour Racinéo. L’accompagnement d’Enerium Solar a été parfait, avec une documentation technique simple à intégrer, une formation technique très didactique et un bon relationnel. Ce nouveau savoir-faire est une montée en compétences pour nos équipes et un vrai critère de différenciation”. Les efforts de décarbonation et d’adaptation au changement climatique se heurtent parfois aux contraintes patrimoniales. Là où des panneaux photovoltaïques auraient pu dénaturer le site, Enerium Solar a su apporter une réponse optimale avec une solution performante sans compromis sur l’esthétique. Avec les tuiles SunStyle, qui permettent d’assurer une protection fiable et durable du bâtiment, tout en produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire, la technologie s’efface au profit du paysage. “En voyant les esquisses du concours d’architecture, nous avons eu l’impression de retrouver nos ardoises. Cette dimension intégrée nous a vraiment séduits” souligne Stéphane Condevaux.

51 MWh en autoconsommation pour la salle polyvalente et l’office du tourisme

Le projet initial prévoyait que l’énergie produite soit utilisée pour la grande salle, avant d’évoluer pour favoriser et optimiser ce projet d’autoconsommation. “Deux injecteurs ont ainsi été intégrés : un pour la salle polyvalente et l’autre pour l’office de tourisme, sachant que leurs besoins respectifs se concentrent surtout en soirée pour la première et en journée pour le second”. La production annuelle globale estimée de l’installation est de 51MWh, correspondant à la moitié des besoins, répartie sur les 2 entités : 15.4MWH/an pour l’office de tourisme et 35.6MWH/ an pour la grande salle. Gage de durabilité, la pose en losange des tuiles SunStyle garantit étanchéité optimale et stabilité. Celle-ci est réalisée directement sur la sous-toiture, avec des connexions électriques intégrées au dos de chaque tuile pour un raccordement simple et sécurisé. L’absence de cadre favorise le nettoyage naturel par la pluie, et la toiture ne nécessite quasiment aucun entretien. En rappelant l’aspect de l’ardoise locale tout en couvrant près de la moitié des besoins électriques du bâtiment en autoconsommation, cette toiture solaire prouve que transition énergétique peut rimer avec esthétique et respect du patrimoine, y compris en altitude où les conditions sont extrêmes. Stéphane Condevaux conclut : “Ce projet se veut inspirant, et nous souhaitons répliquer les solutions les plus performantes, les transposer sur d’autres projets”.

Chiffres clés

Surface totale de plancher : 1 821 m²

Parvis Belvédère : 511 m²

Parking : 602 m²

Tuiles solaires : 474 m² pour une puissance de 55,43 kWc

Coût des travaux en globalité : 8,48 M

Quid d’Enerium Solar ?

Enerium Solar accompagne la transition énergétique en France et en Espagne. Distributeur exclusif des tuiles solaires SunStyle (BIPV), l’entreprise distribue des solutions photovoltaïques intégrées au bâti, alliant performance énergétique et respect du patrimoine architectural. Son ambition : permettre à l’architecture de combiner esthétisme, performance et accessibilité.