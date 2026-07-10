Solaire et climatisation : le bon plan financier des mÃ©nages au Royaume-Uni en pÃ©riode de canicule

Face Ã une vague de chaleur extrÃªme, les foyers britanniques Ã©quipÃ©s de panneaux solaires produisent l’Ã©quivalent de cinq heures de climatisation Â« gratuite Â» par jourÂ !

Alors que le Royaume-Uni connaÃ®t des tempÃ©ratures extrÃªmes, avec des prÃ©visions supÃ©rieures Ã 37 Â°C, le groupe de rÃ©flexion Ember constate que les mÃ©nages Ã©quipÃ©s de panneaux solaires sur leur toit alimentent l’Ã©quivalent de cinq heures de climatisation par jour. L’Ã©nergie solaire et la climatisation prÃ©sentent des variations saisonniÃ¨res similairesÂ ; ainsi, lorsque les besoins en climatisation se font sentir, l’Ã©nergie solaire est susceptible de produire un volume important.

Â«Â Avec le rÃ©chauffement climatique, la climatisation devient une nÃ©cessitÃ© croissante pour les mÃ©nagesÂ Â»

Les 21 et 22Â juinÂ 2026, une installation solaire photovoltaÃ¯que typique sur un toit au Royaume-Uni a produit 15Â MWh, soit l’Ã©quivalent de cinq heures de consommation Ã©lectrique pour une maison entiÃ¨rement climatisÃ©e (Ã 3Â kW) par jour. Dans les 1,9 million de foyers britanniques Ã©quipÃ©s de panneaux solaires photovoltaÃ¯ques, l’Ã©quivalent de 10 millions d’heures de climatisation solaire a Ã©tÃ© produit chaque jour depuis le dÃ©but de la vague de chaleur. Bien que cette production d’Ã©nergie solaire soit rÃ©partie entre les diffÃ©rents mÃ©nages, elle laisse entrevoir le potentiel d’une climatisation Ã©conomique Ã l’avenir, notamment avec la gÃ©nÃ©ralisation des batteries domestiques. Â«Â Avec le rÃ©chauffement climatique, la climatisation devient une nÃ©cessitÃ© croissante pour les mÃ©nagesÂ Â», explique Frankie Mayo, auteur du rapport. Â«Â Lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que, de plus en plus rÃ©pandue pour rÃ©duire les factures dâ€™Ã©nergie et la consommation de pÃ©trole et de gaz, peut rÃ©pondre aux nouveaux besoins de climatisation durant les Ã©tÃ©s britanniques.Â Â»

Les installations solaires sur les toits connaissent un essor fulgurant au Royaume-Uni

Les installations solaires sur les toits connaissent un essor fulgurant au Royaume-Uni, atteignant de nouveaux records de production. Au Royaume-Uni, les besoins en climatisation rÃ©sidentielle s’accÃ©lÃ¨rent, les vagues de chaleur devenant un phÃ©nomÃ¨ne rÃ©current durant l’Ã©tÃ©. ParallÃ¨lement, l’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que en toiture connaÃ®t un essor considÃ©rable suite Ã la deuxiÃ¨me crise Ã©nergÃ©tique en quatre ans. L’installation de panneaux solaires sur les toits des maisons se dÃ©veloppe actuellement Ã un rythme annuel sans prÃ©cÃ©dent. Plus de 2,5 GW de capacitÃ© solaire ont Ã©tÃ© installÃ©s en 2024 et 2025, contre 2,5 GW au total entre 2017 et 2021. Ce dÃ©veloppement s’effectue sans subventions publiques pour les installations en toiture, contrairement au premier boom du solaire au Royaume-Uni, entre 2010 et 2016, qui avait bÃ©nÃ©ficiÃ© du soutien des dispositifs dÃ©sormais abolis de rachat d’Ã©lectricitÃ© et d’obligation d’Ã©nergies renouvelables. De nombreuses centrales solaires sont Ã©galement en cours de dÃ©veloppement, soutenues par le programme gouvernemental de contrats pour diffÃ©rence (CFD). Bien que seulement 854 MW de capacitÃ© solaire aient Ã©tÃ© installÃ©s Ã ce jour dans le cadre de ce programme, 10Â 343 MW supplÃ©mentaires devraient Ãªtre construits d’ici le dÃ©but des annÃ©es 2030. Cette forte augmentation des installations a entraÃ®nÃ© une hausse considÃ©rable de la production d’Ã©nergie solaire, avec de frÃ©quents records battus. Le record de production d’Ã©nergie solaire sur une demi-heure a Ã©tÃ© battu onze fois au cours du seul premier semestre 2026. La Grande-Bretagne a Ã©galement Ã©tabli un nouveau record absolu de production d’Ã©nergie solaire mensuelle en mai, dÃ©passant le prÃ©cÃ©dent record Ã©tabli en mai de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente.

Le Â«Â Service de flexibilitÃ© de la demandeÂ Â»

L’utilisation de la climatisation en Ã©tÃ© peut Ãªtre bÃ©nÃ©fique pour le rÃ©seau Ã©lectrique et les consommateurs. Le rÃ©seau Ã©lectrique britannique peut tirer profit de la demande accrue en climatisation lors des pics de production solaire. Un nouveau service, le Â«Â Service de flexibilitÃ© de la demandeÂ Â», vise Ã rÃ©compenser les consommateurs pour leur consommation d’Ã©lectricitÃ© plus Ã©levÃ©e durant ces pÃ©riodes. MÃªme pour les mÃ©nages sans panneaux solaires sur le toit, les paiements flexibles permettent Ã un plus grand nombre de consommateurs d’en bÃ©nÃ©ficier en augmentant la demande pendant les pÃ©riodes de rÃ©compense, notamment grÃ¢ce Ã l’utilisation de la climatisation. Â« De plus en plus de mÃ©nages constatent les avantages de l’essor de l’Ã©nergie solaire au Royaume-Uni Â», a poursuivi Frankie Mayo, analyste Ember. Â« Les panneaux solaires de balcon Ã brancher rendront cette technologie plus accessible, et aux heures de pointe en Ã©tÃ©, mÃªme les mÃ©nages sans panneaux solaires pourraient Ãªtre rÃ©compensÃ©s pour leur consommation d’Ã©lectricitÃ© accrue. De plus en plus de foyers au Royaume-Uni profitent des avantages de l’Ã©nergie solaire. Les panneaux solaires photovoltaÃ¯ques Ã brancher sur un balcon rendront cette technologie plus accessible, et pendant les heures de pointe estivales, mÃªme les foyers sans panneaux solaires pourraient Ãªtre rÃ©compensÃ©s pour leur consommation d’Ã©lectricitÃ© accrueÂ Â».