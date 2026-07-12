Julien DugenÃ©tay nommÃ© Directeur Administratif et Financier du Groupe WATT&Co

Le Groupe WATT&Co, dÃ©veloppeur et producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables, poursuit sa structuration pour accompagner sa croissance et annonce la nomination de Julien DugenÃ©tay au poste de Directeur Administratif et Financier (Chief Financial Officer â€“ CFO). Cette arrivÃ©e stratÃ©gique sâ€™inscrit dans la volontÃ© du Groupe d’accompagner l’expansion de ses activitÃ©s et de soutenir durablement sa dynamique de forte croissance sur un marchÃ© en pleine mutation.

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Fort de plus de vingt ans dâ€™expÃ©rience en finance, stratÃ©gie et transformation d’entreprise, Julien DugenÃ©tay sâ€™est forgÃ© une solide expertise au sein dâ€™acteurs majeurs du secteur des Ã©nergies renouvelables. Il a notamment Ã©voluÃ© chez Boralex ainsi qu’au sein du Groupe ENGIE, oÃ¹ il a occupÃ© des postes de direction financiÃ¨re. Au cours de sa carriÃ¨re, il a dirigÃ© des opÃ©rations de financement dâ€™envergure, pilotÃ© des Ã©quipes pluridisciplinaires et menÃ© des fusions-acquisitions complexes pour accompagner le dÃ©veloppement dâ€™entreprises en France et Ã lâ€™international.

Â« Je suis trÃ¨s heureux de rejoindre le Groupe WATT&Co. Lâ€™entreprise affiche une croissance rapide, dÃ©jÃ dÃ©montrÃ©e et appelÃ©e Ã se poursuivre. Cette trajectoire repose sur de solides projets en agrivoltaÃ¯sme, ainsi que sur le dÃ©veloppement de nouveaux modÃ¨les de valorisation de lâ€™Ã©nergie grÃ¢ce aux solutions dâ€™autoconsommation et de stockage. Les Ã©quipes pourront pleinement compter sur mon expÃ©rience et mon engagement dans les Ã©nergies renouvelables pour piloter les ambitions stratÃ©giques du Groupe. Â» assure Julien DugenÃ©tay, nouveau Directeur Administratif et Financier du Groupe WATT&Co.