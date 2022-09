Energy Observer, les énergies positives de la course au large à la Route du Rhum – Destination Guadeloupe

Parti en 2017 de Saint-Malo, son port d’attache, Energy Observer a déjà parcouru plus de 50 000 milles nautiques, effectué 76 escales dont 16 avec son village pédagogique itinérant et visité plus de 40 pays. Développé à partir d’un catamaran de légende, qui a été le voilier le plus rapide autour du Monde avec Sir Peter Blake, Energy Observer est un laboratoire de la transition écologique conçu pour repousser les limites des technologies zéro émissions. Hydrogène, solaire, éolien, hydrolien, toutes les solutions y sont expérimentées, testées et optimisées pour faire des énergies propres une réalité concrète et accessible à tous.

Devenu aujourd’hui un organisme qui réunit à la fois expéditions et innovations, Energy Observer présente son village d’exposition pédagogique avec le soutien de la ville de Saint-Malo et de la région Bretagne. Ce dispositif pédagogique exposé à Paris puis à Singapour sera pour la première fois présenté à Saint-Malo durant la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, et les semaines qui précèdent l’ouverture de cet évènement d’exception pour la cité corsaire. Cette exposition temporaire de 210m² dédiée aux énergies durables et à l’hydrogène, composée de deux dômes géodésiques reliés par un tunnel sur la transition énergétique, sera implantée sur le Quai de Rocabey à Saint-Malo, à côté de la Grande Roue panoramique. Durant la durée de l’évènement Route du Rhum – Destination Guadeloupe, ce dispositif global sera alimenté par le groupe électro-hydrogène zéro émissions GEH2 développé par EODev, la société issue des travaux de recherche et développement menés à bord du navire Energy Observer. L’ambition de cette grande exposition est claire : montrer que le développement des énergies renouvelables, de l’hydrogène bas carbone en particulier et des systèmes informatiques intelligents sont une réponse concrète et immédiate à l’urgence climatique.

L’énergie, enjeu déterminant dans la décarbonation de la course au large

L’expédition d’Energy Observer puise ses racines dans le sillage de la course au large. Cet ancien catamaran de course, lancé par le premier vainqueur de la Route du Rhum Mike Birch, a ensuite effectué de nombreux tours du Monde avec d’illustres marins comme Sir Peter Blake. En 2013, Victorien Erussard, capitaine et fondateur, rachète ce catamaran de légende entreposé dans un chantier naval à Lorient. Le bateau sera ensuite rapatrié à Saint-Malo, la cité corsaire qui deviendra son port d’attache. Natif de Saint-Malo, Victorien Erussard a écumé les podiums de la course pendant 10 années, sur la Route du Rhum, la transat Jacques Vabre ou la Québec-St Malo, en parallèle de son métier d’officier de marine marchande. Lors de l’une de ces transatlantiques, en panne de générateur diesel au milieu de l’Atlantique, incapable de mener sa machine alors qu’il était entouré d’énergies abondantes et renouvelables, il prend conscience que les plus belles victoires sont celles qui ont du sens. Et décide alors de s’investir dans la course à l’intelligence énergétique plutôt que dans celle aux trophées sportifs. C’est tout le sens que prend la présence du village d’exposition d’Energy Observer durant cette édition de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe qui s’annonce exceptionnelle.

Décarboner les sports mécaniques

Les coureurs au large sont tous concernés directement par les économies d’énergie et l’impact écologique de leur passion sur l’environnement. Chaque navire de course doit alimenter ses systèmes embarqués et nécessite des matériaux dont l’empreinte carbone est loin d’être négligeable. S’ils utilisent la force du vent pour se mouvoir, les bateaux de course ont un impact environnemental significatif. Au-delà de l’énergie utilisée à bord, les émissions indirectes liées aux étapes de conception et de construction des bateaux pèsent lourd dans la balance. L’ACV (Analyse du Cycle de Vie) constitue ainsi un outil indispensable pour comprendre la part que représente chacune des étapes de l’existence d’un bateau, et comment alléger cette empreinte globale. Si des solutions existent pour diminuer l’impact écologique de la construction des navires, durant la course l’enjeu est de réduire les émissions tout en se conformant aux règles de classe avec des moyens de produire et de stocker l’énergie d’une manière plus durable. Victorien Erussard est ainsi parti à la rencontre de nombreux interlocuteurs – skippers, responsables technique, experts – pour décrypter les solutions qui ouvrent la voie à une course nautique plus en phase avec les impératifs de protection de la nature. Ces reportages seront diffusés sur les médias d’Energy Observer et dans son village d’exposition durant la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. La présence d’Energy Observer à la Route du Rhum – Destination Guadeloupe est ainsi l’opportunité de montrer toutes les solutions qui existent pour décarboner les sports mécaniques, et faire de la compétition de haut niveau un catalyseur d’innovations qui s’inscrit dans la feuille de route des 17 Objectifs de développement durable.

Sensibiliser les jeunes Malouins à un futur plus souhaitable

La mission d’Energy Observer Foundation est de fédérer les expertises pour accélérer la transition énergétique, sensibiliser au potentiel de l’hydrogène et promouvoir les Objectifs de développement durable. L’ouverture de ce village d’exposition a également pour objectif d’accueillir un maximum d’élèves des établissements scolaires voisins et de sensibiliser la jeune génération aux grands enjeux de notre temps : comment produire une énergie propre sans extraire davantage d’énergies fossiles de la Terre, comment concilier sobriété énergétique et impératifs de développement, comment vivre dignement tout en préservant notre biosphère. L’énergie est un facteur déterminant pour l’avenir de nos sociétés, et l’actualité nous montre chaque jour qu’une énergie propre, abordable, disponible partout et pour tous est un véritable enjeu de souveraineté aux impacts géopolitiques et socio-économiques immenses. Véritable fenêtre ouverte sur ces défis qui nous concernent tous au quotidien, l’exposition pédagogique d’Energy Observer abrite ainsi une frise chronologique conçue avec le soutien et l’expertise de l’Ademe, retraçant l’histoire de la transition énergétique, de la prise de conscience écologique et du laboratoire Energy Observer. De part et d’autre de cette frise abritée dans un tunnel-containeur, deux dômes accueillent une exposition immersive et didactique composée de projections monumentales et d’écrans qui permettent de découvrir toutes les technologies embarquées du navire-laboratoire, leurs applications en mer et sur terre mais également les solutions rencontrées autour du monde par le prisme des 17 Objectifs de développement durable dont Energy Observer est le premier ambassadeur français. Plusieurs centaines d’élèves de niveau primaire, secondaire et lycée venant de toutes les communes de l’agglomération et du département ont déjà répondu présent pour visiter cette exposition et y découvrir l’Odyssée d’Energy Observer ainsi que les solutions déployées par l’équipage et les pionniers de la transition énergétique autour du Monde.

Une démonstration du potentiel de l’hydrogène pour accélérer la transition énergétique

Ce village d’exposition ainsi que la Grande Roue Panoramique seront alimentés durant la Route du Rhum – Destination Guadeloupe par un groupe électro-hydrogène GEH2 d’EODev. Ce générateur permettra d’apporter la puissance nécessaire en soutien au réseau existant durant toute la durée de l’évènement, et a pour vocation de démontrer l’immense potentiel de ces solutions de production d’énergie off-grid : sans émissions, sans particules fines, sans pollution sonore, et qui présente des performances supérieures aux dizaines de millions de générateurs diesel en opération dans le monde. En comparaison avec un générateur diesel classique, chaque GEH2 EODev permettra d’éviter l’émission d’environ 400 tonnes de CO2 tout au long de sa durée d’exploitation s’il est alimenté par de l’hydrogène renouvelable (300 tonnes avec de l’hydrogène bas carbone et 100 tonnes avec de l’hydrogène carboné). Les énergies renouvelables sont les énergies d’aujourd’hui, et avec un coût qui devient de plus en plus compétitif, ces solutions concrètes, fiables et avec un impact moindre sur l’environnement offrent une perspective positive et concrète dans un contexte de crise énergétique qui traverse toute l’Europe.

« La Bretagne, un écosystème durable de production et de distribution d’énergies renouvelables »

“Très heureux d’exposer notre village pédagogique à Saint-Malo, après Paris puis Singapour, dans le port d’attache de notre navire-laboratoire mis à l’eau au pied des remparts en 2017. A l’heure où l’avènement de la société hydrogène et des énergies bas carbone constitue un enjeu capital pour l’avenir de nos sociétés, le soutien indéfectible de la ville de Saint-Malo et de l’agglomération depuis les premières esquisses du projet revêt une importance toute particulière. La Bretagne dispose d’un formidable potentiel pour développer un écosystème durable de production et de distribution d’énergies renouvelables ainsi que de stockage propre, et nous sommes non seulement honorés de collaborer étroitement avec ses représentants, mais confiants dans notre capacité commune à construire un avenir plus durable pour ses habitants. La jeune génération sera au rendez-vous puisque notre village d’exposition s’apprête à accueillir plusieurs centaines d’enfants au cours des prochaines semaines, et sera accessible au plus grand nombre notamment durant la Route du Rhum- – Destination Guadeloupe afin de sensibiliser chacun aux grands enjeux du développement durable, de la sobriété énergétique et surtout des solutions qui existent pour protéger notre planète. La mobilisation de tous ces acteurs me remplit de fierté et de joie, bien sûr en tant que premier ambassadeur français des 17 Objectifs de développement durable et aussi en tant qu’enfant du pays qui reste très attaché à ses racines malouines.” Déclare Victorien Erussard, Président, Capitaine et Fondateur d’Energy Observer. « Parce que la prise de conscience est collective, pour cette 12e édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, la Ville de Saint-Malo a souhaité mettre à l’honneur le développement durable sous toutes ses formes : l’énergie, la protection de la mer de sa faune et de sa flore, les mobilités douces et bien d’autres thèmes.

Et quel plus bel exemple pouvions-nous souhaiter pour symboliser cet engagement que celui porté par Energy Observer. De leurs expéditions à travers le monde, Victorien Erussard, enfant du pays, et son équipe proposent à l’humanité des solutions concrètes et développent des technologies pour accélérer la transition écologique. Ils s’inscrivent ainsi dans une longue tradition d’explorateurs malouins ! Et par le récit de leurs explorations et leurs témoignages dans les écoles malouines et du pays de Saint-Malo, ils sensibilisent la nouvelle génération aux enjeux environnementaux. Merci à Victorien et à l’équipe d’Energy Observer de s’impliquer auprès de nos jeunes et d’être pour eux une source d’inspiration… Rendez-vous donc dès le 25 octobre à Saint-Malo sur le village de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, pour partager ensemble nos talents et nos savoir-faire lors de cette grande fête que nous souhaitons populaire et accessible à toutes et à tous ! »

conclut Gilles Lurton Maire de Saint-Malo et Président de Saint-Malo Agglomération.