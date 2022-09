BayWa r.e. recherche agriculteurs partenaires pour un projet à dimension agrivoltaïque à Condom (32)

BayWa r.e., spécialiste des énergies renouvelables, a déposé des demandes d’autorisations pour une extension du parc photovoltaïque inauguré en 2014 sur la zone industrielle de Pôme à Condom (32). Le projet prévoit 17 MWc de panneaux solaires associés à de l’élevage ovin sur 22 hectares et deux hectares de maraîchage intégrant une zone agrivoltaïque. Des agriculteurs partenaires (deux maraîchers et un éleveur) sont recherchés pour s’installer sur le site.

Les demandes d’autorisations administratives de l’extension du parc photovoltaïque ont été déposées en préfecture du Gers en avril 2021. Sous réserve d’obtention des autorisations, la centrale pourrait être opérationnelle en 2025. Le projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole menée en concertation avec les acteurs locaux afin de développer une activité agricole rémunératrice en synergie avec la production d’énergie verte.

Un projet avec une dimension agricole, générateur de valeur et d’emplois

Les terrains du projet ont été jusqu’à présent occupés par des parcelles en agriculture conventionnelle, notamment de céréales. Le changement de pratiques culturales vers du maraîchage et du pastoralisme entraînera une nette diminution de la consommation en eau et une réduction des intrants pendant les 30 années d’exploitation du parc photovoltaïque. Un terrain de 2 hectares et des infrastructures (bâtiment, retenue collinaire) seront mis à disposition d’un ou plusieurs maraîchers gratuitement. Un dispositif d’« Espaces Test Agricoles » permettra d’accompagner le projet d’installation du ou des futurs maraîchers. Pour ce projet, BayWa r.e. a fait appel au Labo du 100ème Singe, regroupement d’experts du monde agricole apportant des compétences de terrain en matière d’innovation sociale et un accompagnement pour le développement et le lancement de nouveaux projets professionnels.

Deux espaces d’expérimentations agrivoltaïques

Une zone expérimentale de production légumière (pommes de terre, courges, carottes…) en inter-rangs des panneaux photovoltaïques (3 250 m²), selon plusieurs écarts entre chaque rangée sera testée. Une seconde zone de test agrivoltaïque prévoit d’accueillir 2000 m² de cultures sous ombrières photovoltaïques (panneaux surélevés semi-transparents).

Recherche de partenaires agricoles pour deux hectares maraîchers

BayWa r.e. recherche deux maraîchers pour prendre part au projet, s’installer sur les terrains mis à disposition gratuitement, et participer aux expérimentations agrivoltaïques. Les candidats sont invités à contacter Margot Bibes, Ingénieure agriculture et environnement chez BayWa r.e. France par email : margot.bibes@baywa-re.fr. Profils recherchés par BayWa r.e. :

● Maraîchers, jeunes agriculteurs, reconversions professionnelles…

● Projet d’agriculture biologique, permaculture, biodynamie…

● Idéalement intéressée par la culture de fruits rouges, profil innovant

Installation de 150 brebis

En parallèle du développement d’un espace de maraîchage biologique, le projet se propose également d’installer un élevage ovin sur 22 hectares (soit environ 150 brebis). BayWa r.e. a déjà mis en place ce type de partenariat sur 8 centrales solaires, notamment à Fontenet en Charente Maritime. Les panneaux, fixés sur des tables en acier, seront d’une hauteur et d’un espacement adaptés pour permettre aux animaux de circuler librement au sein du parc.

Encadré

Caractéristiques du projet

● Puissance : 17 MWc (Mégawatt-Crête) : 40 000 panneaux photovoltaïques

● Production électrique annuelle attendue : 22,8 millions de kWh (22,8 GWh)

● Soit la consommation annuelle d’électricité de 11000 personnes soit plus de 75% de la population de la Communauté de communes de la Ténarèze

● Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont localisés dans la continuité de la centrale photovoltaïque inaugurée en 2014 sur la zone industrielle de Pôme.