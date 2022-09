AgrivoltaÃ¯sme/Une nouvelle installation agrivoltaÃ¯que au service de la culture des poires du Roussillon

Gel, grêle, canicules, sécheresses… l’accumulation des aléas climatiques qui ont touché nos territoires à chaque saison et dans chaque région font du changement climatique une réalité à laquelle il faut désormais s’adapter. Le Groupe Ille Roussillon, structure coopérative importante pour les filières arboricole et maraîchère du Roussillon, a subi la violence de ces aléas, et compris la nécessité de se tourner vers des solutions d’adaptation. Le projet agrivoltaïque de Llupia répond à ces problématiques. Il est issu d’un partenariat entre le groupe Ille Roussillon et Sun’Agri, qui garantira que le pilotage des persiennes sera priorisé pour les cultures. Un projet vertueux !

« Je dirige depuis 1997 l’entreprise familiale Les Jardins du Roussillon, fondée en 1923. Notre activité s’est développée à travers le négoce de fruits et légumes et s’est diversifiée via la production directe depuis 2000. Malgré les conditions pédoclimatiques très favorables offertes par la Plaine Roussillon, nous subissons les effets du changement climatique, qui affecte particulièrement la production arboricole et nous contraint à une gestion économe de la ressource en eau. C’est pour cela que le groupe s’est engagé depuis quelques années dans la recherche de solutions pour répondre aux enjeux climatiques de demain : l’agrivoltaïsme fait partie des solutions que nous avons souhaité tester sur notre parcelle de Llupia » confie Pierre Batlle, co-dirigeant du groupe Ille Roussillon.

Dans ce contexte que le groupe Ille Roussillon a fait appel à Sun’Agri pour installer un dispositif agrivoltaïque sur l’un de ses vergers de poiriers à Llupia, situé à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Perpignan. Le groupe Ille Roussillon possède près de 200 ha en production de fruits à noyau (pêches/nectarines) et fruits à pépins (pommes/poires). Il s’inscrit dans une démarche résolument tournée vers l’innovation et la réduction des intrants pour imaginer l’arboriculture de demain, durable et responsable. Depuis plusieurs années, le groupe Ille Roussillon fait le constat de problématiques de plus en plus fréquentes d’ensoleillement excessif auxquelles s’ajoutent des vents violents, entrainant une perte de qualité sur les fruits (pourrissement et brûlures) et une diminution de la vigueur des arbres. L’économie d’eau pour garantir la durabilité de la production de fruits dans les Pyrénées Orientales est également un enjeu majeur. Face à ce constat, Pierre Batlle a imaginé avec Sun’Agri le projet de persiennes agrivoltaïques de Llupia, adapté aux besoins de son exploitation.

Un modèle partenarial qui place l’agriculteur au centre de son projet agrivoltaïque

Dans tous les projets agrivoltaïques dynamiques de Sun’Agri, le producteur agricole est au cœur de la démarche : il cherche une protection face au risque climatique sur ses parcelles et définit ses objectifs de production pour le projet. Dans le cadre du projet de Llupia, le groupe Ille Roussillon est le producteur agricole du projet, ainsi que le propriétaire des parcelles. De son côté, Sun’Agri définit et conçoit les projets pour correspondre aux besoins exprimés par le producteur agricole, accompagne toutes les démarches administratives et financières pour favoriser l’émergence du projet puis pilote les persiennes pendant toute la durée d’exploitation du projet. Complètement indépendant de la production électrique des projets, Sun’Agri développe, fait construire et pilote le projet pour le compte d’un tiers investisseur qui sera le producteur d’électricité. Sun’Agri ne se positionne pas comme investisseur et producteur d’électricité afin de garantir l’absence de conflit d’intérêt et d’assurer la priorité et la performance de la production agricole sur la production électrique.

Un investissement de 2,35 M€

En l’occurrence, l’investisseur principal pour ce projet d’un montant total de plus de 2,35 M€ est une plateforme d’investissement créée par RGREEN INVEST. Société de gestion d’actifs indépendante française, RGREEN INVEST a été fondée en 2013 afin de permettre aux investisseurs institutionnels d’orienter leurs capitaux vers le financement de projets liés à la transition énergétique et à l’adaptation climatique. Sa plateforme d’investissement, nommée Râcines, est entièrement destinée au financement de projets agrivoltaïques et a vocation à devenir la première plateforme d’investissement dans des projets d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. L’Agence Régionale Énergie Climat (AREC) Occitanie, outil de la Région, a également pris part au projet d’installation agrivoltaïque à Llupia en tant qu’investisseur minoritaire. L’agence investit sur les sujets d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et d’innovation.

« L’agrivoltaïsme peut rendre possible les objectifs de transition énergétique rapide et compétitive »

« Avec ce nouveau dispositif agrivoltaïque sur vergers dans les Pyrénées-Orientales, nous souhaitons offrir un outil agronomique intelligent aux agriculteurs et montrer à tous qu’il existe aujourd’hui des solutions responsables, technologiquement matures et économiquement rentables pour être à la hauteur des enjeux locaux et nationaux. Car oui, à condition d’un cadre règlementaire exigeant, l’agrivoltaïsme peut rendre possible les objectifs de transition énergétique rapide et compétitive souhaités par le gouvernement d’ici 5 ans, se mettre au service de l’agriculture, et conserver le leadership français de cette technologie agricole qui inspire le monde entier » conclut Antoine Nogier, président du groupe Sun’R.

Chiffres clés du projet de Llupia

Surfaces et dimensions

2,7 ha au total, dont 2,3 ha sous persiennes agrivoltaïques et 0,4 ha de zone témoin

Hauteur sous panneaux : 5,85 m permettant le passage des engins agricoles.

Hauteur sous filets paragrêle : 3,985 m

Productions attendues

Protection climatique : – 4°C en moyenne sous les persiennes agrivoltaïques (pics de chaleur, juin 2022) et +2°C en cas de gel,

- 30% des besoins en irrigation,

réduction des pertes liées aux brûlures, au gel et à la grêle

Production locale de poires certifiées “Haute Valeur Environnementale” (HVE) Transformation d’une partie de la production agricole dans le département (entreprise Sibio)

1,77 MWc de puissance électrique installés, équivalent à la consommation annuelle de 550 foyers

Le site est partenaire de Volterres, un fournisseur d’électricité verte et locale, qui permet aux entreprises et collectivités des Pyrénées-Orientales de bénéficier en priorité de la production énergétique de l’installation agrivoltaïque.