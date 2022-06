UniversitÃ© de Montpellier : un Bar des sciences consacrÃ© aux Ã©nergies du futur

Le prochain Bar des sciences de la saison aura lieu jeudi 23 juin à 20h30 sur le thème : « quelles énergies pour notre futur ? ». La transition écologique et la transition énergétique sont au cœur de toutes les instances et représentent désormais des questions majeures face à la nécessité de maitriser nos émissions de gaz à effet de serre. A l’heure du changement climatique auquel nous sommes confrontés, produire et fournir des énergies plus abordables, renouvelables et propres représente un véritable défi pour contribuer au développement durable de la planète.

Pour débattre de ce sujet sciences et société, trois experts pluridisciplinaires répondront en direct aux questions du public :

· Nicolas Louvain, Docteur en chimie inorganique, Chercheur à l’Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM), Maître de conférences à l’IUT de Montpellier-Sète.

· Jacques Percebois, Docteur en Sciences Economiques, Professeur Emérite à l’Université de Montpellier, membre de l’UMR CNRS ART-Dev, fondateur du CREDEN (Centre de Recherche en Economie et Droit de l’Energie)

· Roger Soliva, Docteur en Géologie, chercheur au Laboratoire Géosciences Montpellier, Maitre de Conférences à l’Université de Montpellier, co-responsable du Master Géologie de l’Exploration et des Réservoirs de l’Université de Montpellier

Infos pratiques : Jeudi 23 juin à 20h30 Brasserie Le Dôme, 2 Avenue Georges Clémenceau à Montpellier Cette soirée bénéficie d’une traduction en langue des signes par Des’L Interprétation. (Entrée libre dans la limite des places disponibles).