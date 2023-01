La RÃ©gion Hauts-de-France lance un appel Ã  projets pour dÃ©velopper sa filiÃ¨re solaire

En 2022, les Hauts-de-France lançaient un appel à projet pour booster la filière du solaire photovoltaïque. Dans l’optique de poursuivre sa transformation en matière de transition énergétique, la Région, convaincue des atouts du photovoltaïque, lance un nouvel appel à projets : « Massifier le solaire photovoltaïque en Hauts-de-France » pour 2023 et 2024.

L’appel à projets des Hauts-de-France doit promouvoir la notion de « circuit court » de l’énergie en s’appuyant sur les modèles basés sur l’autoconsommation individuelle ou collective, mais aussi les projets innovants et encourager le développement d’une filière solaire à l’échelle des Hauts-de-France. L’appel à projets est ouvert aux entreprises publiques ou privées du secteur industriel ou tertiaire, collectivités et établissements publics, collectifs de citoyens, bailleurs sociaux, associations, localisés en région Hauts-de-France.

Apporter une aide à la décision

Le premier axe d’action de l’appel à projets porte sur l’aide à la décision. La Région dispose de plusieurs leviers pour conseiller, informer et apporter une expertise sur les projets à caractère innovants pour prendre les bonnes décisions. Cette aide vise à accompagner les porteurs de projets dans le déploiement de leur opération d’autoconsommation collective ou d’opérations participatives sur le patrimoine, sur les phases d’animation, de mobilisation et de concertation des acteurs. L’aide porte également sur la réalisation d’études juridiques et économiques, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, notamment pour la constitution de la PMO (Personne Morale Organisatrice).

Soutenir les investissements pour des centrales solaires sur toiture

Le second axe de l’appel à projet consiste à accompagner les projets d’installation solaire en autoconsommation individuelle ou collective, sans revente d’électricité d’une puissance comprise entre 36 et 500 kWc (conformément aux différentes réglementations en vigueur). Il portera sur :

- L’aide à l’investissement des projets en autoconsommation individuelle, intégrant une innovation spécifique comme le stockage d’énergie, les smartgrids.

- L’aide à l’investissement des projets en autoconsommation collective.

Seront exclus les projets répondant à une obligation réglementaire.

Des enjeux climatiques et énergétiques

Afin de répondre aux enjeux climatiques et énergétiques de plus en plus interdépendant, la Région Hauts-de-France mise entre autres sur la filière solaire, tant thermique que photovoltaïque. Elle constitue un pilier central de développement pour la Région en tant que composante de la démarche Rev3, qui vise à réconcilier économie et écologie. Filière à fort potentiel d’emplois locaux, elle contribue à une production énergétique régionale basée sur davantage de renouvelables. Son objectif est d’obtenir un approvisionnement en énergie sûr et durable, permettant de tendre vers l’indépendance énergétique.

Les porteurs de projets devront adresser un dossier de candidature par voie dématérialisée.

aides.hautsdefrance.fr