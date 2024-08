Lâ€™Ã©nergie solaire a remplacÃ© la houille comme source dâ€™Ã©lectricitÃ© en 2022 en Europe

Selon Eurostat, en 2022, la houille a été pour la première fois dépassée par l’énergie solaire dans la production d’électricité dans l’UE. La part de l’énergie solaire dans la production totale d’électricité de l’UE était de 210 249 GWh contre 205 693 GWh pour la houille.

En matière de production d’électricité, l’énergie solaire est donc passée devant la houille en 2022 en Europe. La Pologne et la Tchéquie sont les deux seuls producteurs restants de houille dans l’UE, seule la Pologne l’utilisant comme source majeure de production d’électricité. Le lignite, une catégorie de charbon à faible contenu énergétique, est utilisé dans la production d’électricité par neuf pays de l’UE et a été à l’origine de 241 572 GWh d’électricité.

Les importations de houille ont augmenté en 2022, mais pas en provenance de Russie

En revanche, le taux de dépendance à l’égard des importations de houille a atteint son plus haut niveau en 2022, à 74,4 %. Cette forte augmentation de 15 points de pourcentage par rapport à 2021 s’explique par la constitution de stocks de charbon dans les pays de l’UE. Contrairement aux années précédentes, où les pays de l’UE ont principalement déclaré des prélèvements de stocks, ils ont mis 9 millions de tonnes de houille dans leurs stocks en 2022, ce qui constitue la première constitution de stock depuis 2019 et la plus élevée depuis 2008. Malgré son pic en 2022, le taux de dépendance à l’égard des importations de houille reste inférieur à ceux du pétrole et du gaz naturel (tous deux supérieurs à 97 %). En 2022, la Russie est restée le plus grand fournisseur de houille de l’UE avec 24 %, devant les États-Unis (18 %) et l’Australie (17 %). Cependant, suite à l’entrée en vigueur en août 2022 de l’interdiction par l’UE des importations de houille en provenance de Russie en raison de la guerre d’agression contre l’Ukraine, les importations en provenance de Russie sont tombées à 27 millions de tonnes en 2022. Cela équivaut à une diminution de 45 % par rapport à 2021.

La production et la consommation de charbon de l’UE à leur plus bas niveau en 2023

Les données mensuelles préliminaires suggèrent qu’en 2023, la production et la consommation de charbon de l’UE ont diminué jusqu’à leurs plus bas niveaux enregistrés, atteignant respectivement 274 millions de tonnes (-22 % par rapport à l’année précédente) et 351 millions de tonnes (-23 %). Avec une diminution de plus de 100 millions de tonnes de la consommation de charbon, cela semble être l’une des baisses annuelles les plus importantes observées pour ce combustible dans l’UE. En 2023, l’Allemagne (37 %) et la Pologne (27 %) étaient les principaux consommateurs de charbon dans l’UE, en absorbant près des deux tiers.