Ã‰nergâ€™IsÃ¨re et bioMÃ©rieux inaugurent en IsÃ¨re lâ€™une des plus grandes centrales PV en autoconsommation de France

Énerg’Isère, spécialisée dans l’accompagnement des collectivités et acteurs locaux dans le développement de projets d’énergies renouvelables, et bioMérieux, acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, ont inauguré à La-Balme-les-Grottes l’une des plus grandes centrales solaires en autoconsommation de France, avec 5 000 m² de panneaux photovoltaïques.

Près de 500 personnes travaillent sur le site bioMérieux de La-Balme-les-Grottes qui concentre à la fois un centre de Recherche et Développement ainsi qu’une unité de production de tests de diagnostic in vitro commercialisés dans le monde entier.

Une démarche globale pour limiter l’impact environnemental

Les 5 000 m² de panneaux solaires installés sous la forme d’ombrières sur le parking du site de bioMérieux de La-Balme-les-Grottes, produiront 1,2 GWh par an, soit 20 % de la consommation électrique du site. Ces ombrières photovoltaïques fonctionnent en autoconsommation, c’est-à-dire que la totalité de l’énergie produite est consommée sur place.

L’installation de cette centrale photovoltaïque s’inscrit dans la démarche globale

engagée par la société bioMérieux, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale et environnementale, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Des installations photovoltaïques ont également été mises en place sur les sites bioMérieux de Grenoble et Saint-Vulbas (France), de Salt Lake City et Durham (USA) et de Sydney (Australie).

Un partenariat innovant

Afin de bénéficier de l’énergie solaire reçue sur son site, bioMérieux a accueilli les ombrières d’Énerg’Isère qui, en tant que propriétaire et tiers-investisseur, permet en retour à la société bioMérieux de les exploiter pendant une durée minimale de 20 ans. Les deux partenaires ont également fait appel à l’expertise de Hornet Énergies pour réaliser les études préalables, accompagner la présentation du dossier à la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), construire et mettre en fonctionnement cet équipement innovant.