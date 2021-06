EES AWARD 2020 : les finalistes se distinguent par des solutions de stockage intelligentes et modulaires

Les batteries et les systèmes de stockage d’énergie sont des composants essentiels du futur monde de l’énergie. Le transport et l’installation en particulier présentent d’importants potentiels d’optimisation comme le montrent les finalistes du prix ees AWARD de cette année. Ces solutions et produits innovants ont été retenus par le jury du célèbre prix. Les noms des lauréats seront révélés à l’occasion d’une cérémonie virtuelle dans le cadre de The smarter E Industry Days qui auront lieu du 21 au 23 juillet 2021.

Les innovations sont décisives pour faire avancer un secteur. C’est pourquoi le prix d’innovation du secteur des accumulateurs, l’ees AWARD, récompense depuis 2014 les entreprises créatrices de solutions et de produits d’avenir. Cette année, la cérémonie de remise des prix Intersolar et The smarter E AWARD aura lieu en format numérique le 21 juillet 2021 dans le cadre de The smarter E Industry Days. Qu’il s’agisse de cellules de batterie écologiques, des solutions logicielles et de transport intelligentes ou de modularisation des composants, les innovations des entreprises mettent en avant les tendances du secteur et couvrent toute la chaîne de création de valeur des technologies d’accumulateurs d’énergie et de batteries.

Des batteries respectueuses de l’environnement et des solutions logicielles et de transport intelligentes

Les systèmes de stockage d’énergie et les batteries présentent de grands potentiels d’optimisation et d’économie en matière de transport et d’installation. La modularisation des composants lourds pour le transport et l’installation conduit à une diminution de la main-d’œuvre nécessaire. Cela représente une économie de ressources, y compris pour les réparations. Un haut degré de préfabrication et des solutions logicielles et de transport intelligentes optimisent les coûts d’installation et réduisent la production de déchets d’emballage sur le lieu d’installation. La tendance aux cellules de batterie respectueuses de l’environnement ne faiblit pas : les cellules lithium-fer-phosphate ou les cellules NMC avec teneur réduite en cobalt sont présentes dans beaucoup d’accumulateurs. La future puissance d’une batterie peut désormais être très bien anticipée à l’aide d’analyses basées sur le cloud de données d’exploitation de batteries.

Les finalistes de l’ees AWARD 2021

• Commeo GmbH (Allemagne) : les « Commeo Energy Storage Solutions » sont un système modulaire flexible pour la construction d’un accumulateur à batterie. Cela permet de choisir entre deux formats de cellule et quatre types de cellule différents. Cette sélection ainsi que le câblage permettent de définir la puissance possible et autorisent la réalisation d’un système haute tension ou basse tension. Le système complété par des blocs de pilotage et de communication offre un suivi intelligent et s’intègre aux armoires électriques habituelles.

• Enphase Energy (Pays-Bas) : le système d’accumulateur CA « Encharge » est composé de l’unité de base Encharge 3T avec une capacité de batterie utilisable de 3,5 kilowattheures (kWh) et une capacité de charge et de décharge de 1,28 kilowatt (kW). Trois unités de base forment un système d’accumulateur Encharge 10T. Le système est flexible et évolutif. Jusqu’à quatre de ces systèmes peuvent être combinés. La commutation en fonctionnement de secours est aussi possible en toute fluidité. Un Encharge 3T dispose de quatre micro-onduleurs qui assurent une grande fiabilité et sont faciles à remplacer.

• Fenecon GmbH (Allemagne) : le système d’accumulateur « Fenecon Home » est composé des unités empilables que sont la batterie, le boîtier BMS et le boîtier FEMS. Le boîtier FEMS constitue le boîtier de raccordement principal de tout le système et comprend entre autres les branchements pour la communication. Le suivi FEMS intégré dans le système d’accumulateur et la gestion énergétique offrent une grande flexibilité pour la commande intelligente et universelle des appareils consommateurs comme les pompes à chaleur et les points de recharge. L’accumulateur fonctionne en association avec les onduleurs hybrides GoodWe ou KACO.

• Leclanché SA (Suisse) : le grand système de stockage « LeBlock » permet de réduire la durée, la complexité et le coût de l’installation et de la mise en service. Le système est constitué de plusieurs blocs de batterie et d’un CombiBlock servant à l’interconnexion et à la protection puisqu’il contient le système de refroidissement liquide et le système de gestion d’énergie. Grâce à sa modularité, LeBlock peut s’adapter à tous les scénarios d’utilisation.

• LG Energy Solution (Corée du sud) : LG Energy Solution utilise pour son accumulateur haute tension « RESU Prime » une nouvelle cellule NMC à teneur réduite en cobalt et à densité énergétique supérieure. Au niveau du bloc-batterie, la densité énergétique a pu augmenter de 20 pour cent, permettant ainsi la mise en œuvre d’un système très compact de grande capacité. La structure modulaire et le poids réduit des modules de batteries du RESU Prime facilitent le transport et le montage.

• LogBATT GmbH (Allemagne) : la « Safetybattbox XL Storage » est un produit pour le stockage sûr de systèmes de batteries grand format d’un poids pouvant atteindre 1 000 kg. Elle peut être commandée par une personne et sa hauteur intérieure de 2,2 m en fait un équipement très polyvalent. La Safetybattbox dispose d’une extinction passive, d’un filtrage de la fumée et d’une isolation thermique. Elle a déjà été testée avec succès avec une batterie d’une puissance de 82 kWh.

• SAX Power GmbH (Allemagne) : le « SAX STORAGE System » est un accumulateur à intégrer dans les installations photovoltaïques domestiques existantes. Il possède une électronique de puissance intégrée d’une grande efficacité et peut se passer d’un onduleur conventionnel. Le système au format compact comprend 120 cellules de batterie à base de fer-phosphate. La technologie permet de désactiver les cellules défectueuses en fonctionnement et garantit ainsi une disponibilité et une longévité très élevées.

• Siquens GmbH (Allemagne) : le « Siquens Ecoport 800 » est un système de pile à combustible d’une puissance pouvant atteindre 500 watts et dont le but est de remplacer les générateurs diesel. L’avantage principal est que le Siquens Ecoport 800 fonctionne avec du méthanol conventionnel et offre un rendement électrique global de 38 pour cent. Il s’utilise notamment dans le secteur des loisirs, par exemple à bord des bateaux et des yachts, ainsi que pour l’approvisionnement électrique des refuges de montagne, des conteneurs bureaux, des chantiers, des infrastructures de télécommunication et de surveillance du trafic hors réseau.

• TWAICE Technologies GmbH (Allemagne) : avec sa « Battery Cloud Analytics Platform », Twaice offre une solution d’analyse prédictive pour les accumulateurs à batteries. La mise en relation de données d’exploitation d’un accumulateur, de l’intelligence artificielle et de tests en laboratoire permet de déterminer l’état d’une batterie et de prévoir le vieillissement et la puissance de la batterie. Cela permet d’optimiser l’exploitation pour une meilleure durée de vie ou de détecter à temps une défaillance à venir du système.

• Xelectrix-Power GmbH (Autriche) : la « xelectrix Power Box XPB PRO RANGE » est une solution d’accumulateur polyvalente prête à l’emploi pour l’approvisionnement énergétique à l’intérieur et à l’extérieur. Les champs d’application concernent aussi bien la stabilisation du réseau que l’îlotage avec du photovoltaïque. Cet équipement peut remplacer temporairement les générateurs diesel pour l’alimentation électrique de secours et les chantiers ou être utilisé dans le cadre d’une solution hybride. Le système fait état d’une efficacité atteignant 96 pour cent. Évolutif et modulaire, il peut passer de 20 à 120 kWh. Les cellules utilisées sont de type fer-phosphate.