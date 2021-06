La sociÃ©tÃ© solaire franÃ§aise Reden Solar Ã  vendre dans le cadre d’un accord potentiel de 2 milliards d’euros (Source Reuters)

Les sociétés de capital-investissement Eurazeo et Infravia lancent une vente aux enchères pour Reden Solar dans le cadre d’un accord qui pourrait valoriser le groupe solaire français à hauteur de 2 milliards d’euros (2,4 milliards de dollars), ont déclaré jeudi 10 juin à Reuters trois sources proches du dossier. Les investisseurs plébiscitent des entreprises qui peuvent aider les économies mondiales à s’éloigner des combustibles fossiles et à éviter le désastre d’un changement climatique potentiellement catastrophique.

Citi et Nomura Greentech ont reçu mandat de capitaliser sur cet appétence verte pour vendre l’entreprise, ont indiqué les sources proches du dossier sous couvert d’anonymat. Eurazeo, Infravia et Citi ont refusé de commenter. La campagne mondiale de réduction des émissions de carbone a engendré des objectifs ambitieux de construction de nouvelles centrales électriques renouvelables et de stockage qui obligeront l’Union européenne à dépenser à elle seule 585 milliards de dollars d’ici 2030, ont déclaré les analystes de Wood Mackenzie.

Fondée en 2008 à Roquefort, dans le sud de la France, Reden Solar développe, construit et exploite des centrales solaires photovoltaïques en France, au Portugal, en Espagne, à Porto Rico, au Chili et au Mexique. Elle développe et fabrique également des modules photovoltaïques et disposait de 615 mégawatts (MW) de capacité installée en mai 2021, selon une fiche d’information envoyée aux investisseurs potentiels et consultée par Reuters.

Infravia et Eurazeo ont acheté leurs participations respectives de 53 % et 47 % en 2017. Les investisseurs en infrastructures et les fonds de pension seraient les candidats les plus susceptibles de prendre en main Reden Solar, a déclaré l’une des sources. Le secteur des énergies renouvelables attire également de plus en plus l’attention des producteurs de pétrole et de gaz et des services publics axés sur les fossiles confrontés à la pression des actionnaires pour limiter leur impact sur le climat. Reden Solar a engrangé 105 millions d’euros de bénéfices de base en 2020 et la valeur des fonds propres de l’entreprise est de 250 millions d’euros.

La société solaire française Reden Solar à vendre dans le cadre d'un accord potentiel de 2 milliards d'euros (Source Reuters)

Les sociétés de capital-investissement Eurazeo et Infravia lancent une vente aux enchères pour Reden Solar dans le cadre d'un accord qui pourrait valoriser le groupe solaire français à hauteur de 2 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars), ont déclaré jeudi 10 juin à Reuters trois sources proches du dossier. Les investisseurs plébiscitent des entreprises qui peuvent aider les économies mondiales à s'éloigner des combustibles fossiles et à éviter le désastre d’un changement climatique potentiellement catastrophique.

Citi et Nomura Greentech ont reçu mandat de capitaliser sur cet appétence verte pour vendre l'entreprise, ont indiqué les sources proches du dossier sous couvert d'anonymat. Eurazeo, Infravia et Citi ont refusé de commenter. La campagne mondiale de réduction des émissions de carbone a engendré des objectifs ambitieux de construction de nouvelles centrales électriques renouvelables et de stockage qui obligeront l'Union européenne à dépenser à elle seule 585 milliards de dollars d'ici 2030, ont déclaré les analystes de Wood Mackenzie.

Fondée en 2008 à Roquefort, dans le sud de la France, Reden Solar développe, construit et exploite des centrales solaires photovoltaïques en France, au Portugal, en Espagne, à Porto Rico, au Chili et au Mexique. Elle développe et fabrique également des modules photovoltaïques et disposait de 615 mégawatts (MW) de capacité installée en mai 2021, selon une fiche d'information envoyée aux investisseurs potentiels et consultée par Reuters.