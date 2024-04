Energies renouvelables : le SER publie ses propositions pour faÃ§onner le destin Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe

A l’approche des élections européennes, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) publie, sous la forme d’un livret de propositions, sa « feuille de route pour une Europe décarbonée ». L’objectif de cette publication est de faire avancer un certain nombre de mesures qui peuvent être intégrées dans la législation européenne, mais aussi d’interpeller les candidats sur le sujet de la transition énergétique.

Au-delà de l’histoire commune du continent, l’Europe est une puissance économique intégrée, confrontée à la concurrence de la Chine ou des États-Unis, où l’accès à l’énergie est un enjeu crucial en termes de compétitivité comme de souveraineté. Dans le respect des prérogatives de chaque État membre, c’est une véritable Union européenne de l’énergie qui doit se construire à travers une politique ambitieuse et exemplaire – et les énergies renouvelables constituent un pilier central de cette politique. C’est d’ailleurs le sens de l’objectif de 45 % d’énergies renouvelables dans l’Union européenne d’ici à 2030, et celui qui est en cours de définition pour 2040.

« Face à l’urgence climatique, et comme nous y engage l’accord de Paris, nous avons le devoir de conduire une transition énergétique permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Cette transition aura également pour bénéfice, en nous débarrassant progressivement des énergies fossiles, de nous libérer d’une dépendance géopolitique dont nous avons tous pu mesurer le coût. Cette problématique s’appliquant à l’ensemble de l’Union européenne, la transition énergétique ne pourra se faire sans une Europe de l’énergie forte », déclare Jules Nyssen, Président du SER.

A travers ce document intitulé « Energies renouvelables : façonner le destin énergétique de l’Europe », le SER appelle les candidats qui se présentent aux prochaines élections européennes à intégrer dans leur programme des actions permettant à l’Europe et à la France d’être plus souveraines sur le plan énergétique, en accélérant notre sortie des énergies fossiles pour redevenir une terre d’innovation, et plus souveraines sur le plan industriel. Au total, 23 propositions sont à retrouver dans ce livret qui s’articule autour de la complémentarité intrinsèque des filières renouvelables – électriques et non électriques – qui constituent l’ossature de notre futur système énergétique.

Parmi les propositions : l’accélération du déploiement du solaire photovoltaïque Le solaire jouera un rôle absolument central dans la transition énergétique de l’Europe. En complément des engagements pris à travers la Charte européenne solaire signée par 23 pays dont la France en avril 2024 pour rebâtir une industrie solaire sur le continent, le SER propose que la prochaine législature soit l’occasion de déployer une stratégie d’ensemble au niveau européen pour faciliter l’accélération du solaire photovoltaïque sur l’ensemble des segments de marché : solaire sur toitures, ombrières de parkings, solaire au sol, agrivoltaïsme, solaire flottant, autoconsommation individuelle et collective, etc. Cette stratégie devra notamment permettre de passer en revue les différentes législations sectorielles de l’Union européenne pour s’assurer qu’elles facilitent réellement le déploiement du solaire, afin d’identifier les éventuelles barrières persistantes et proposer des mesures adéquates.

