Double anniversaire : Sharp cÃ©lÃ¨bre 65 ans de technologie solaire et 30 ans de prÃ©sence en Europe !

Sharp Energy Solutions Europe célèbre deux anniversaires en même temps cette année, avec 30 ans d’activités photovoltaïques en Europe et plus de 65 ans de travail fructueux dans l’industrie de l’énergie solaire à travers le monde. Sharp a été un véritable pionnier dans le développement des énergies renouvelables, tant au niveau mondial qu’en Europe plus particulièrement. Un peu d’histoire !

Une des principales raisons pour lesquelles Sharp a pu persister et prospérer dans le marché tumultueux de l’énergie solaire, marqué par de nombreuses faillites, est sa position en tant que grande entreprise avec un portefeuille de produits diversifié, une marque forte et une présence sur les marchés du monde entier. Malgré les hauts et les bas du marché de l’énergie solaire, Sharp s’est toujours adapté avec succès aux conditions changeantes et a démontré son pouvoir d’innovation. Sharp est ainsi l’entreprise avec la plus longue expérience de réussite dans l’industrie solaire.

Les étapes clés de la réussite

Depuis que Sharp a commencé à développer des cellules solaires en 1959, l’entreprise a franchi un certain nombre de caps importants dans la technologie solaire. Dès 1970, Sharp a commencé à produire des cellules photovoltaïques destinées à un usage spatial et, en 1976, l’entreprise a lancé les premières calculatrices de poche à énergie solaire. Uma, le premier satellite opérationnel du Japon, a été équipé de cellules solaires Sharp la même année. En 2000, Sharp s’est imposé comme le premier fabricant mondial de panneaux photovoltaïques. En 2018, Sharp a établi de nouvelles normes avec un module de 48 cellules et un niveau d’efficacité de 20 %, avant d’introduire des modules semi-cellulaires en 2020. En 2022, les modules photovoltaïques bifaciaux ont été ajoutés à la gamme de modules. En 2024, Sharp a présenté des technologies composites révolutionnaires au cours du salon Intersolar Europe. Il s’agit notamment des cellules solaires composées à triple jonction, d’une efficacité de 32,65 %, qui ont déjà fait leurs preuves dans des applications spatiales et qui ont alimenté la mission lunaire de la JAXA (Agence japonaise d’exploration aérospatiale) en janvier 2024. Sharp établit également de nouvelles normes avec des cellules solaires tandem à double couche/empilement de silicium d’une efficacité de 33,66 %, exposées en Europe pour la première fois. Ces solutions innovantes peuvent avoir un impact considérable sur l’avenir de l’énergie solaire.

Lancement d’une campagne de recherche de pionniers de l’énergie photovoltaïque

Pour marquer les 30 ans de son activité solaire en Europe, Sharp Energy Solutions Europe lance une campagne anniversaire très spéciale, appelant les pionniers du photovoltaïque disposant de systèmes solaires durables équipés de modules solaires Sharp à se faire connaître. L’objectif de la campagne est de trouver les plus anciens systèmes solaires encore en service et de raconter leur histoire. Les propriétaires de ces systèmes peuvent participer en envoyant des informations et des photos de leurs systèmes solaires à marketing.solar@sharp.eu. Ces systèmes témoignent de la qualité et de la longévité des modules solaires Sharp. Sharp est impatient de découvrir les histoires fascinantes qui se cachent derrière ces systèmes photovoltaïques et de célébrer la durabilité et la résilience de ses produits. Et Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions Europe de conclure : « Nous sommes fiers de pouvoir jeter un regard sur trois décennies d’innovation continue et de croissance durable en Europe, mais aussi sur les conditions-cadres qui ont rendu beaucoup de choses possibles. L’introduction de la loi sur les énergies renouvelables (EEG) en 2000 a marqué le début d’une nouvelle ère pour l’énergie solaire en Allemagne et en Europe et nous a permis de poursuivre notre vision d’une énergie plus propre. L’accord de Paris sur le climat de 2015 a souligné l’urgence mondiale de la lutte contre le changement climatique et a accru la demande pour nos solutions énergétiques avancées. En outre, les progrès technologiques et les réductions de prix dans l’industrie photovoltaïque au cours des dernières décennies ont contribué de manière décisive à faire de l’énergie solaire une alternative véritablement compétitive. Nous sommes particulièrement fiers de nos partenariats de longue date avec nos clients, qui constituent l’une des pierres angulaires de notre croissance et de notre succès continus. Ils nous ont soutenus tout au long de notre parcours et nous ont permis de jouer un rôle de premier plan dans l’industrie solaire européenne et de continuer à fournir des solutions révolutionnaires pour un avenir durable ».