CestLeBonSens : le SER lance sa campagne de pub pour les Ã©nergies renouvelables avec lâ€™ADEME et la FNCCR

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et ses 400 adhérents lancent, lundi 5 octobre pour une durée de 2 mois, une campagne de promotion des énergies renouvelables (EnR) sur les réseaux sociaux, avec le soutien de l’ADEME et de la FNCCR. Le message : #CestLeBonSens !

Au mois d’avril 2016, le Crédit Agricole rangeait aux oubliettes de l’histoire de sa stratégie de communication et après quarante ans de bons et loyaux services le slogan : « Le bons sens près de chez vous ». En cet automne 2020, c’est au tour du SER de remettre le bon sens au goût du jour sur le thème, cette fois, des énergies renouvelables. Au total, 21 contenus seront diffusés sur les réseaux sociaux, mêlant des formats vidéo (un film manifeste, interviews experts et motions animés), formats d’interpellation (visuels et GIFs) et formats d’engagement (quiz, sondages) sur Instagram, Twitter, LinkeIn et Facebook. Cette campagne vise à informer et sensibiliser les Français aux EnR en montrant en quoi elles sont un levier clé pour répondre à l’urgence climatique à laquelle les citoyens font face, aussi bien individuellement que collectivement.



Les énergies renouvelables apportent des solutions concrètes et durables pour produire notre électricité, nous chauffer et nous déplacer. En 2019, elles représentaient 17,2% de la consommation finale brute d’énergie de notre pays.

Dans le cadre de sa politique de transition énergétique et au regard des ressources naturelles, nombreuses et diversifiées, dont dispose notre territoire, la France s’est fixé l’objectif de porter cette part à 32% d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, chacun a un rôle à jouer. Il est temps de lever le voile sur les contre-vérités et préjugés autour de ces énergies et d’accompagner leur déploiement. Elles sont non seulement une voie d’avenir essentielle pour la transition énergétique, le climat et la planète mais également pour l’emploi, les territoires et la croissance. Les énergies renouvelables, c’est le bon sens. #CestLeBonSens.