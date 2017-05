EnÃ©rgies partagÃ©es : 13,5 millions d'euros collectÃ©s grÃ¢ce Ã  de nouveaux investisseurs solidaires

Fin 2016, Énergie Partagée célébrait déjà 12 millions d’euros collectés pour près de 30 projets financés avec succès partout en France. Aujourd’hui, alors que les candidats à l’élection présidentielle manquent toujours cruellement de solutions ambitieuses pour l’avenir énergétique du pays, les citoyens montrent la voix et continuent à investir chaque jour pour financer la transition vers un système local et écologique de production d’énergie.

Renforcer la capacité d’investissement grâce aux investisseurs institutionnels

Et ils ne sont pas seuls : après avoir fait confiance à Énergie Partagée en contribuant à hauteur d’un million d’euros en 2016, le fonds d’investissement solidaire Natixis, géré par la société Mirova, investit à nouveau 500 000 euros d’épargne salariale au service de ces projets citoyens d’énergie renouvelable. Ce nouvel apport renforce encore la crédibilité d’Énergie Partagée et permet de soutenir et voir émerger de nouveaux projets, tout en poursuivant sa route vers un objectif affiché de 25 millions d’euros collectés en 2020.

Élargir la cible d’épargnants en tissant des liens avec les acteurs de la finance solidaire

Pour s’assurer de remplir cet objectif ambitieux, Énergie Partagée diversifie ses actions : un partenariat avec la plateforme d’investissement solidaire 1001Pact.com a ainsi permis de diffuser cette solution d’épargne innovante à de nouveaux cercles d’épargnants. De nombreux investisseurs solidaires ont ainsi investi au cours de la campagne d’Énergie Partagée sur le site 1001Pact.com, plateforme d’investissement solidaire en capital dans des projets innovants et responsables. Énergie Partagée compte maintenant des actionnaires sur les 6 continents !

Financer des projets d’énergies renouvelables qui avancent dans le bon sens

De leur côté, les projets financés par les actionnaires citoyens d’Énergie Partagée continuent de grandir et de sortir de terre. En témoigne ce projet solaire, le parc photovoltaïque des Survoltés d’Aubais (30) suivi de près depuis longtemps, et qui commence aujourd’hui à produire sa propre énergie. leur tour, ils commencent à dégager des bénéfices, tout en alimentant en énergie renouvelable de plus en plus de foyers français. Avec son millier de panneaux solaires, l’électricité de ce parc initié par un collectif de citoyens couvrira la consommation de 150 familles d’Aubais (hors chauffage). Cette production sera vendue à Enercoop, le seul fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable en France. Début de la production attendu à l’automne 2017.

