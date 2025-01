Meanings accueille Emmanuel Nazarenko en tant qu’associé et Romain Meiller en qualité de directeur

Acteur de référence de l’investissement responsable dans le non coté, Meanings Capital Partners annonce deux nouvelles arrivées. Emmanuel Nazarenko, Associé, et Romain Meiller, Directeur, viennent tous deux renforcer la stratégie Impact Value Add et pan-européenne du Meanings Infrastructure Fund (MIF).

La stratégie de Meanings consacrée aux investissements à Impact dans les infrastructures durables à forte valeur ajoutée, lancée en association avec Frédéric Long, a conduit à la création du Meanings Infrastructure Fund. MIF est un fonds européen Impact et Value Add visant une taille de 400 M€ et ciblant les sociétés du segment Lower Mid Cap dans les domaines de la transition énergétique et écologique, de la décarbonation et de la digitalisation en Europe. Ces recrutements font suite à ceux de Malina Calvat au poste de Chargée d’affaires et de Cédric Livet en tant qu’Analyste dans l’équipe du Fonds (Cf. CP du 30 octobre 2024).

Emmanuel Nazarenko apporte ses 25 ans d’expérience acquis au sein du Boston Consulting Group, dont il était Managing Partner & Senior Advisor. Spécialiste de la transition énergétique dans les infrastructures, il a notamment travaillé pour des acteurs majeurs du secteur de l’énergie et de l’environnement sur diverses thématiques telles que la stratégie, la performance, la transformation organisationnelle et la gestion du changement, la R&D et l’innovation. Il a été précédemment Conseiller Technique au cabinet du Ministre Délégué à l’Industrie (1998-2000) après avoir été Chef de division adjoint au ministère de l’Industrie. Emmanuel avait commencé sa carrière à la Direction régionale de l’industrie et de l’environnement de Haute-Normandie. Il est Ingénieur du Corps des Mines (Ecole des Mines Paris – PSL) et titulaire d’un Doctorat en Sciences des Matériaux et Sciences Physiques à l’Ecole Normale Supérieure – PSL.

Romain Meiller cumule plus de 11 ans d’expérience et apporte une véritable expertise dans l’investissement et la transition énergétique. Auparavant, il était Senior Investment Manager chez EDF Invest. Il y a mené, structuré, et exécuté un large panel de transactions, et également géré des sociétés du portefeuille dans les secteurs de l’énergie, de la mobilité et du digital. Romain a par ailleurs évolué sur les marchés de l’énergie au sein d’EDF, avant de prendre part à la structuration et au financement des projets éoliens en mer chez EDF Renouvelables. Romain est titulaire d’un Master en Ingéniérie et Mathématiques appliquées de CentraleSupelec et d’un Master en Management et Finance de l’ESCP.

Frédéric Long, Managing Partner Infrastructure, et Hervé Fonta, Président de Meanings Capital Partners, déclarent : “Nous nous réjouissons des arrivées d’Emmanuel et de Romain, qui marquent une étape importante dans le développement du Meanings Infrastructure Fund, pour lequel leurs compétences et leurs expériences sont un atout majeur”.