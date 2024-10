Meyer Burger Tile Ã  la conquÃªte du marchÃ© de la toiture rÃ©sidentielle avec 17 watts-crÃªte de puissance

Il y du nouveau chez Meyer Burger. Tile : la tuile solaire est désormais disponible sur l’ensemble du territoire européen. Cette nouvelle tuile affichant 17 Wc allie une esthétique de qualité à une technologie solaire innovante. Elle est particulièrement adaptée à des architectures haut de gamme ou remarquable ainsi qu’à des structures de toit compliquées avec des lucarnes, des fenêtres ou des cheminées. Grâce à sa compatibilité avec des tuiles classiques du commerce, elle est facile à installer et maximise le rendement énergétique sur n’importe quelle surface, quelle que soit la complexité du toit.



La pose de la tuile Meyer Burger est similaire à celle des tuiles traditionnelles. Aucune connaissance préalable spécifique n’est requise. De plus, la tuile Meyer Burger n’a rien à envier à une couverture de toit traditionnelle et peut même la remplacer entièrement. Une sous-toiture spéciale n’est pas nécessaire pour cela. Comme toute autre tuile, la tuile Meyer Burger est imperméable, ignifugée et classée comme « couverture » dans le classement de résistance au feu. La tuile solaire Meyer Burger est fabriquée en Europe. Les cellules HJT haute performance utilisées proviennent de l’usine allemande du groupe et sont synonymes de qualité et de fiabilité maximales.