EDITO : La chaleur renouvelable, un enjeu essentiel pour baisser massivement nos Ã©missions de CO2 dâ€™ici 2030

Par Richard Loyen, Délégué Général d’Enerplan

La production de chaleur représente près de la moitié de la consommation d’énergie finale en France. Elle repose encore majoritairement sur des combustibles fossiles importés et fortement carbonés. La chaleur renouvelable devrait être au premier plan dans le débat public, pour une transition réussie vers la neutralité carbone. C’est un enjeu essentiel pour baisser massivement nos émissions de CO2.

Si le débat sur le futur mix électrique est légitime, il est indispensable d’aborder les questions de décarbonation de nos besoins de chaleur, qui n’est pourvu qu’à 22,8 % à partir de chaleur renouvelable aujourd’hui. Rappelons que le Plan national d’actions (PNA) en faveur des énergies renouvelables prévoyait que 33% de nos besoins de chaleur soient couverts par des sources renouvelables en 2020 – objectif non atteint ! – et que la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l’objectif que 38 % de la chaleur consommée en France soit d’origine renouvelable en 2030. Nous n’avons pas le droit de manquer l’objectif 2030 comme nous avons manqué celui de 2020, alors qu’il devrait être rehaussé à 50% afin d‘être dans la trajectoire de neutralité carbone du pays en 2050.

Il faut une prise de conscience et que partout dans les territoires, l’on cultive l’efficacité énergétique et la production de chaleur renouvelable afin de transitionner de façon crédible. Cela passe notamment par des plans territoriaux « chaleur renouvelable » dans toutes les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants. C’est là où sont les besoins de chaleur et les ressources renouvelables pour y répondre, qu’il faut agir. Le défi est immense et la chaleur solaire contribuera à le relever avec les autres filières de la chaleur EnR. La chaleur solaire est une ressource aisément mobilisable partout en France, en complémentarité des autres filières de chaleur EnR.

Cette dynamique collective pour la chaleur renouvelable, avec AMORCE, la FEDENE, le SER, Via Séva, le CIBE, l’AFPG, l’ATEE et Enerplan, s’est exprimée à Paris à l’occasion de la Semaine de la Chaleur Renouvelable. Elle porte une série de propositions pour accélérer de développement de la filière en France et lui redonner une place centrale dans la nouvelle stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC). Une véritable équipe de France de la chaleur renouvelable pour le Climat est mobilisée au niveau national. Elle doit maintenant prospérer au niveau des territoires, où se réalisent les projets.