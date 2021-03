ConfÃ©rence en ligne DERBI spÃ©ciale Plans de relance le mardi 30 mars en fin de matinÃ©e : pour anticiper la sortie de crise

Le Pôle de compétivité DERBI, acteur clé de la transition énergétique

& de la relance économique organise le mardi 30 mars de 10h30 à 12h une table ronde en webinaire sur le thème : « Une relance verte, sociale et territoriale » …

Pour faire face à la crise, l’Etat annonce un soutien massif dédié à la transition écologique et énergétique : 30 milliards d’euros provenant du plan national France Relance et au moins 1/3 des 12,5 milliards d’euros dédié à l’innovation (via le Programme d’Investissement d’Avenir – PIA4)

La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, visionnaire avec sa stratégie « Région à énergie Positive en 2050 », lance un Green New Deal, et apporte des moyens conséquents au développement des filières d’avenir telles que l’hydrogène vert, l’éolien offshore flottant ou encore la rénovation énergétique des bâtiments.

Tous les outils sont là pour une relance économique forte au service de la transition énergétique !

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre aux pôles de compétitivité dédiés à l’innovation et au développement de l’emploi local dans les filières de la transition énergétique. Le Pôle de compétitivité DERBI, au cœur de cette relance, est en 1ère ligne et donne donc rendez-vous le 30 mars 2021 pour détailler cette actualité stratégique aux côtés d’experts nationaux et régionaux.

Intervenants :

* Aurélie PICART, Déléguée générale CSF NSE

* Albert BADIA, Délégué territorial et Paola SALLE, déléguée Innovation BPI France

* Céline VACHEY, Directrice Régionale Adjointe ADEME Occitanie

* Joël DURANTON, Directeur Régional adjoint DREAL

* Christian JOUVE, Directeur Général CCI Occitanie

Allocutions :

* Agnès LANGEVINE, vice-présidente en charge de la Transition écologique et énergétique à la Région Occitanie

* Romain GAREAU, sous-préfet à la relance auprès du Préfet de Région Occitanie

Evénement organisé par le Pôle Derbi avec la participation de : Préfecture Occitanie, DREAL Occitanie, Ademe Occitanie, CSF-NSE Nouveaux Systèmes Energétiques, BPI France, Région Occitanie et CCI Occitanie.

framaforms.org/inscription-webinaire-derbi-30-mars-2021-10h30-1615296368