Enogrid rassemble autour de lâ€™autoconsommation collective le 9 juin Ã  Rennes

Enogrid organise une JournÃ©e de l’autoconsommation collective, qui se tiendra le mardi 9 juin 2026 Ã Rennes au Couvent des Jacobins. Cette annÃ©e, lâ€™Ã©vÃ©nement rassemblera prÃ¨s de 500 professionnels de terrain, experts et reprÃ©sentants institutionnels. La journÃ©e sera rythmÃ©e par 4 tables rondes inspirÃ©es par les problÃ©matiques de terrainÂ :

9h â€“ Quelle place pour lâ€™ACC dans le monde des EnR ?

Face Ã la baisse des aides d’Ã‰tat, l’ACC s’impose comme le modÃ¨le d’avenir pour les petites et moyennes centrales. Enerplan, France Renouvelables, La Plateforme Forte et AtlanSun dresseront le bilan des avancÃ©es rÃ©glementaires en 2025 (pÃ©rimÃ¨tre EPCI, accise Ã 0 â‚¬) et des dÃ©fis critiques Ã relever (licence fourniture, clÃ© de rÃ©partition).

11h â€“ Ã€ quel prix vendre l’Ã©lectricitÃ© en ACC ?

Comment construire son prix de vente sur le long terme ? Entre marchÃ©s publics, industriels, PME ou particuliers au TRV, il faut adapter sa stratÃ©gie tarifaire.

14h â€“ Comment financer un projet d’ACC ?

La disparition des aides dâ€™Ã‰tat conduit les banques Ã repenser leurs approches de financement des projets. La NEF et ArkÃ©a prÃ©senteront les nouveaux indicateurs. See You Sun et Adaltys Avocats parleront de financement simple ou structurÃ© et du cadre juridique.

16h â€“ 8 ans d’ACC : retours d’expÃ©rience.

Parole aux producteurs qui font de lâ€™ACC depuis des annÃ©es. Depuis 2019, comment Ã§a se passe concrÃ¨tement sur le terrain ? Recrutement, facturation, recouvrement : les vrais enjeux opÃ©rationnels.

Cette journÃ©e sera lâ€™occasion de rencontrer tous les experts du secteur, rassemblÃ©s en un seul lieu. Juste une statistique pour montrer combien l’autoconsommation collective est un modÃ¨le d’avenir pour les acteurs des Ã©nergies renouvelables : le nombre de projets double chaque annÃ©e !